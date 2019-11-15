«Нафтогаз» прокомментировал слова Путина о транзите газа

15 ноября 2019     21
«Нафтогаз» прокомментировал слова Путина о транзите газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, заявившего о риске прекращения транзита газа через Украину.

Как написал в Facebook Коболев, с целью «соблюдения баланса и справедливости» он подтверждает «фактически корректную часть заявления господина Путина».

«Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского законодательства до конца этого года», — отметил он.

Он выразил надежду на то, что Рада «сможет разблокировать подписание уже принятого законопроекта», касающегося газотранспортной системы.

Глава компании также подчеркнул, что «Нафтогаз» никогда не отказывался покупать газ у «Газпрома» по справедливым рыночным ценам.

14 ноября Путин, выступая по итогам саммита БРИКС, заявил о существовании риска прекращения транзита газа через Украину.

Глава государства напомнил об исках «Нафтогаза» и намерении Украины имплементировать европейское законодательство. Как уточнил Путин, Россия готова к заключению нового соглашения по любому законодательству, но в данном случае не всё от неё зависит.

«Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно», — сказал он.

В Еврокомиссии, комментируя эти слова, отметили, что спокойны в данном вопросе и намерены продолжать работу с обеими сторонами над заключением нового контракта.

В конце октября по итогам трёхсторонних консультаций в Брюсселе российский министр энергетики Александр Новак сообщил о готовности в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит. 

Министр подчеркнул, что на встрече был затронут вопрос реализации имплементации европейского законодательства в украинское, было подчёркнуто, что «всё равно остаются риски». 

При этом Новак подчеркнул, что если Киев будет готов работать по европейскому законодательству, Москва также готова и по этому законодательству обеспечить транзит газа. 

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Подозреваемому в убийстве Даши Пилипенко избрана мера пресечения
Подозреваемому в убийстве Даши Пилипенко избрана мера пресечения

До завершения предварительного следствия отчим девочки останется под стражей. Сегодня, 15 ноября, Раздольненский районный суд избрал меру пресечения в виде …


В театре Луначарского готовятся к премьере по пьесе Шукшина
В театре Луначарского готовятся к премьере по пьесе Шукшина

В Севастополе сегодня стартовал третий фестиваль “Крым на тарелке”.  Главная интрига в этом году – как при создании сетов не …


Россиян предупредили о последствиях нехватки йода в организме
Россиян предупредили о последствиях нехватки йода в организме

Нехватка йода в организме может привести к проблемам с щитовидной железой и развитию умственной отсталости. Об этом заявил главный внештатный …


У жителей Оренбурга нашли сальмонеллез после отравления сладостями
У жителей Оренбурга нашли сальмонеллез после отравления сладостями

Врачи Оренбурга обнаружили сальмонеллез у десяти местных жителей, госпитализированных после употребления кондитерских изделий. «Всего в разное время было госпитализировано десять …


Владелец зоопарков в Крыму Олег Зубков скормил карликовых свиней голодным львам и тиграм
Владелец зоопарков в Крыму Олег Зубков скормил карликовых свиней голодным львам и тиграм

В ялтинском зоопарке «Сказка», из-за претензий местных ветеринаров и штрафов ветеринарного ведомства и отсутствия финансовой поддержки парка-сафари «Тайган» в Крыму, где содержится …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты