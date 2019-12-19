Началась большая пресс-конференция Путина

В Севастополе на Большой Морской ковш экскаватора раздавил крышу авто Видео последствий опубликовали очевидцы в социальных сетях в группе “Автопартнёр”. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД по г. Севастополю. “Вчера в …



Севастополец взял серебро на мировом чемпионате по бодибилдингу Усеин Селимов выступил на чемпионате в Объединённых Арабских Эмиратах. Об результатах пишет портал crimeansport.ru. Севастополец Усеин Селимов – чемпион России по …



Началась большая пресс-конференция Путина 12:07 В московском Центре международной торговли началась 15-я большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина. АГН «Москва» Источник: Россия Сегодня



На пресс-конференцию Путина принесли чемодан с образцом экзоскелета Корреспондент муниципального телевидения Волгограда Александра Агафонова взяла с собой на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина разработанный в их городе …

