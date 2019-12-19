12:07
В московском Центре международной торговли началась 15-я большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина.АГН «Москва»
Источник: Россия Сегодня
12:07
В московском Центре международной торговли началась 15-я большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина.АГН «Москва»
Источник: Россия Сегодня
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В Севастополе на Большой Морской ковш экскаватора раздавил крышу авто
Видео последствий опубликовали очевидцы в социальных сетях в группе “Автопартнёр”. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД по г. Севастополю. “Вчера в …
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Севастополец взял серебро на мировом чемпионате по бодибилдингу
Усеин Селимов выступил на чемпионате в Объединённых Арабских Эмиратах. Об результатах пишет портал crimeansport.ru. Севастополец Усеин Селимов – чемпион России по …
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Началась большая пресс-конференция Путина
12:07 В московском Центре международной торговли началась 15-я большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина. АГН «Москва» Источник: Россия Сегодня
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На пресс-конференцию Путина принесли чемодан с образцом экзоскелета
Корреспондент муниципального телевидения Волгограда Александра Агафонова взяла с собой на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина разработанный в их городе …
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Большая пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря 2019 года: прямая онлайн-трансляция (ФОТО, ВИДЕО)
19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин проводит большую ежегодную пресс-конференцию. Она начинается в 12:00 по московскому времени в …