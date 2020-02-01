Началась эвакуация россиян из Китая

Эвакуация россиян из Китая, где зафиксирована эпидемия коронавируса, началась в Приморском крае. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте регионального правительства.

Для этих целей открыты три автомобильных пункта пропуска через российско-китайскую границу. Эвакуация проходит через пункты Пограничный, Краскино и Полтавка.

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Уточняется, что эвакуация граждан через Пограничный продлится с 1 по 3 февраля, а через Краскино — 1 и 3 февраля. Полтавку открыли на один день.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья сообщило, что в субботу, 1 февраля, планируется пропустить более 100 россиян. При пересечении госграницы туристы проходят медосмотр и термометрию.

Ранее, 29 января, посольство России в Китае уточнило число россиян, пребывающих в зараженном коронавирусом городе Ухань (провинция Хубэй). По данным диппредставительства, в Ухане находятся 120 граждан РФ.

По состоянию на утро 1 февраля, в общей сложности от коронавируса 2019-nCoV погибло 259 человек. Число заразившихся инфекцией превысило 11,7 тысячи. Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Китае. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

Источник: Лента.Ру