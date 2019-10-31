«Наше сотрудничество налажено на качественном уровне»: как прошёл визит Путина в Венгрию

Владимир Путин посетил Будапешт по приглашению венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Политики обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности поставки нефти и газа, а также участие российской стороны в строительстве новых блоков атомной электростанции «Пакш». В свою очередь, Орбан отметил продолжительную традицию ежегодных российско-венгерских встреч на высшем уровне и подчеркнул, что членство Венгрии в НАТО и ЕС не исключает возможности политического сотрудничества с Россией.

Венгрия является приоритетным партнёром России для поставок энергоресурсов в Европу, заявил Владимир Путин в ходе визита в Будапешт.

«Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу. Подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе в моменты пиковых нагрузок», — сказал Путин.

По словам российского президента, в ходе встречи с премьер-министром Виктором Орбаном стороны обсудили весь комплекс российско-венгерских отношений, подвели итоги реализации уже достигнутых договорённостей и наметили новые планы на будущее. По итогам беседы двух политиков министры России и Венгрии подписали ряд документов.

По словам Путина, эти соглашения «несомненно, будут способствовать дальнейшему углублению связей». Говоря об экономическом взаимодействии двух стран, Путин отметил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Венгрией вырос почти на 30%, что составляет около $7 млрд.

Особым образом Путин отметил сотрудничество Москвы и Будапешта в области энергетики.

«Конечно, энергетика на первом месте, поскольку Россия обеспечивает порядка 60% потребности Венгрии в нефти и 50% — в природном газе», — сказал президент, добавив, что венгерская статистика указывает на ещё большую долю российского газа в структуре импорта.

«Самое главное даже не в этом, а самое главное в том, что наше сотрудничество здесь налажено на очень высоком, качественном уровне и всё идёт без всяких сбоев», — подчеркнул российский лидер.

Комментируя газовый вопрос до проведения встречи двух лидеров, глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто отметил, что «все необходимые соглашения с Россией относительно поставок газа… уже заключены». Он также пояснил, что половина газа на следующий год будет доставлена в Венгрию уже в этом году.

В марте 2019 года Будапешт также получил гарантии поставок газа от «Газпрома» в 2020 году независимо от того, будет ли заключено новое транзитное соглашение между Россией и Украиной. Как отмечается, в начале следующего года «Газпром» рассчитывает начать поставки топлива в Европу через новую ветку газопровода «Турецкий поток».

Reuters © Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin

Подводя итоги встречи, российский президент упомянул строительство «Росатомом» двух новых энергоблоков на Венгерской атомной электростанции «Пакш». Путин указал, что четыре блока этой АЭС уже производят свыше 40% потребляемой Венгрией энергии.

Как отметил ранее глава венгерского МИД, все необходимые соглашения заключены уже и в атомной сфере, главным проектом в которой является строительство пятого и шестого блоков АЭС «Пакш» с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200.

«Ввод в строй дополнительных мощностей позволит удвоить объёмы выработки электричества и удовлетворить растущий спрос венгерской экономики», — подчеркнул Путин.

Часть станции с двумя новыми блоками будет носить название «Пакш-2». Соглашение о её строительство было достигнуто между Москвой и Будапештом ещё в 2014 году, но только в марте 2019 года ЕС одобрил этот проект. В середине октября венгерская сторона утвердила технический проект станции.

Ежегодные встречи

По словам Путина, в ходе беседы с венгерским премьером затрагивались международные и региональные вопросы, в частности, перспективы нормализации отношений России и Евросоюза и урегулирование кризиса на Украине. Этот вопрос рассматривался с точки зрения энергетических маршрутов и снабжения Венгрии и других потребителей российских энергоносителей в Европе.

В свою очередь, премьер-министр Орбан отметил, что практика встреч в верхах между Россией и Венгрией имеет продолжительную историю, стороны проводят их каждый год.

«Когда мы этот метод изобрели, мы поставили перед собой цель, чтобы каждый год мы делали шаг вперёд. Это касается и сотрудничества в области политики, и сотрудничества в области экономики», — сказал политик по итогам встречи с российским президентом.

Венгерский премьер по результатам новой встречи с Путиным отметил, что между Москвой и Будапештом есть и политическое сотрудничество, которое обусловлено географическим положением двух стран.

«С венгерской стороны основой этого сотрудничества является очень простой географический факт: ни одна страна не может поменять номер своего дома, все страны находятся там, где их создал Господь Бог. А для Венгрии это означает, что мы находимся в треугольнике Москва, Берлин и Стамбул, мы жили 1100 лет на этой территории и живём сейчас», — сказал Орбан.

По его словам, членство Венгрии в Евросоюзе и НАТО «не исключает возможности сотрудничества и на политическом уровне с Россией».

«Мы к этому стремимся сейчас и будем стремиться в будущем», — добавил премьер.

Ситуация на Украине

В завершение встречи оба лидера ответили на вопросы журналистов, которые охватывали сферы за пределами отношений России и Венгрии. Так, отдельное внимание представители СМИ уделили вопросам российско-украинских газовых договорённостей и перспективам урегулирования в Донбассе.

Также по теме

«Вполне обоснованно надоело»: почему глава МИД Венгрии назвал лицемерием критику Запада в адрес России

Сотрудничество с Россией или Китаем не мешает Будапешту оставаться надёжным союзником США и НАТО, полагает министр иностранных дел…

Отвечая на вопрос о судебных и арбитражных разбирательствах между Киевом и Москвой по вопросам газа, Путин назвал эту ситуацию абсурдной.

«Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, там $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке Украины. Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд», — сказал российский лидер.

Он отметил, что российская сторона готова к конструктивной работе по прокачке газа через Украину, а также упомянул о необходимости обнулить судебные требования обеих сторон.

«Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причём со значительным снижением цены, в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня», — указал президент.

Путин также ответил на вопрос о разведении сил на линии соприкосновения Украины и самопровозглашённых республик Донбасса. Говоря о ситуации, в которой украинский президент Владимир Зеленский провёл беседу «на повышенных тонах» с представителем националистических движений, Путин отметил, что сам президент Украины на националиста не похож.

«Не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины, особенно его контактам с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать», — сказал Путин.

Он указал, что главным вопросом в этой ситуации является то, доведёт ли Зеленский до конца обозначенные им планы.

«А именно в данном случае не такой уж сложный вопрос на самом деле — разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населённых пунктах», — сказал Путин.

Источник: Россия Сегодня