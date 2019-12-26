На борьбу с онкологией в России в 2020 году направят 95 млрд рублей

26 декабря 2019     16
На борьбу с онкологией в России в 2020 году направят 95 млрд рублей

14:28

На борьбу с онкологией в 2020 году будет выделено 95 млрд рублей — на 25 млрд больше, чем в 2019 году, сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«В этом году целево были направлены дополнительно 70 млрд рублей на химиотерапию. На будущий год это будет 95 млрд на химиотерапию, с учётом появления новых препаратов», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

По её словам, дополнительный ресурс также пойдёт на самые сложные виды комбинированной хирурги и на радиотерапию.

Скворцова анонсировала принятие целого комплекса мер. В частности, планируется создание центров амбулаторной помощи и референс-центров второго диагностического мнения, сокращение времени постановки диагноза.

Кроме того, она рассказала, что в программу госгарантий впервые включат протонную терапию, на которую направят 5 млрд рублей.

Ранее в Госдуме предложили вести доступную для граждан государственную пропаганду методов раннего выявления онкологических заболеваний.

Источник: Россия Сегодня

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На борьбу с онкологией в России в 2020 году направят 95 млрд рублей
На борьбу с онкологией в России в 2020 году направят 95 млрд рублей

14:28 На борьбу с онкологией в 2020 году будет выделено 95 млрд рублей — на 25 млрд больше, чем в …



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