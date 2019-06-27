На видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе

Российский форвард Артемий Панарин, который 1 июля выйдет на рынок свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), посетил Нью-Йорк.

Во время визита российского форварда Артемия Панарина в Нью-Йорк, на видеокубе домашней арены клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» «Мэдисон Сквер Гарден» было выведено изображения нападающего с подписью «Добро пожаловать, Артемий».

Помимо «Рейнджерс», на россиянина также претендуют «Чикаго Блэкхоукс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В прошлом сезоне Панарин выступал за «Коламбус Блю Джекетс». В 79 матчей регулярного чемпионата форвард набрал 87 очков (28+59). В плей-офф его показатели составили 11 очков (5+6) в десяти встречах.

Ранее сообщалось, что Бобровский провёл переговоры с «Флоридой» и отправился в Нью-Йорк.