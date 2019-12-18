На границе России и Финляндии встретились Дед Мороз и Йоулупукки

17:39

На пропускном пункте Вяртсиля прошла встреча российского Деда Мороза и финского Йоулупукки, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Карельской таможни.

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Она состоялась по традиции в преддверии Рождества и Нового года. Организаторы — власти Сортавалы и Агентство развития региона Центральная Карелия KETI.

Стороны поздравили друг друга с наступающими праздниками и обменялись подарками. Также прошёл небольшой концерт.

Затем Дед Мороз и Снегурочка отправились поздравлять финских детей, а Йоулупукки — российских.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что новогоднее шоу «День рождения Деда Мороза» пройдёт в Москве с 21 декабря по 7 января.

Источник: Россия Сегодня