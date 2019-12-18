На границе России и Финляндии встретились Дед Мороз и Йоулупукки

18 декабря 2019     13
На границе России и Финляндии встретились Дед Мороз и Йоулупукки

17:39

На пропускном пункте Вяртсиля прошла встреча российского Деда Мороза и финского Йоулупукки, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Карельской таможни.

© Александр Гальперин РИА Новости

Она состоялась по традиции в преддверии Рождества и Нового года. Организаторы — власти Сортавалы и Агентство развития региона Центральная Карелия KETI.

Стороны поздравили друг друга с наступающими праздниками и обменялись подарками. Также прошёл небольшой концерт.

Затем Дед Мороз и Снегурочка отправились поздравлять финских детей, а Йоулупукки — российских.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что новогоднее шоу «День рождения Деда Мороза» пройдёт в Москве с 21 декабря по 7 января.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

МЧС Севастополя проводит предпраздничные проверки
МЧС Севастополя проводит предпраздничные проверки

В канун новогодних праздников сотрудники МЧС провели внеплановые проверки севастопольских учреждений культуры и досуга. 18 декабря сотрудниками Управления надзорной деятельности …


Строительство Крымского моста официально завершено
Строительство Крымского моста официально завершено

Полную технологическую готовность железнодорожной части подтвердил сегодня Ростехнадзор. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено, говорится на сайте ведомства. С …


На границе России и Финляндии встретились Дед Мороз и Йоулупукки
На границе России и Финляндии встретились Дед Мороз и Йоулупукки

17:39 На пропускном пункте Вяртсиля прошла встреча российского Деда Мороза и финского Йоулупукки, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу …


Меркель заявила о невозможности снятия санкций с России
Меркель заявила о невозможности снятия санкций с России

Встреча лидеров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже помогла преодолеть «затишье» по урегулированию конфликта на Украине, но этого было недостаточно …


В Севастополе завершилось благоустройство трех скверов
В Севастополе завершилось благоустройство трех скверов

Подрядные организации завершили благоустройство парковой зоны отдыха в поселке Солнечный Андреевского муниципального округа, а также капитальный ремонт скверов у памятника …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты