На границе России и Финляндии встретились Дед Мороз и Йоулупукки

17:39
На пропускном пункте Вяртсиля прошла встреча российского Деда Мороза и финского Йоулупукки, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Карельской таможни.© Александр Гальперин РИА Новости
Она состоялась по традиции в преддверии Рождества и Нового года. Организаторы — власти Сортавалы и Агентство развития региона Центральная Карелия KETI.
Стороны поздравили друг друга с наступающими праздниками и обменялись подарками. Также прошёл небольшой концерт.
Затем Дед Мороз и Снегурочка отправились поздравлять финских детей, а Йоулупукки — российских.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что новогоднее шоу «День рождения Деда Мороза» пройдёт в Москве с 21 декабря по 7 января.
Источник: Россия Сегодня