На Крымском мосту тестируют освещение железной дороги — видео

‘), link: “https://russian.rt.com/russia/video/658154-krymskii-most-zheleznaya-doroga-osveschenie” }, events: { onPlay: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); var playingVideoId = ‘js-mediaplayer-5d5146a1370f2c6a748b45ff’; // id текущего плеера pauseMedia(playingVideoId); //запускаем функцию остановки всех играющих плееров кроме этого Код функции ниже по коду } }, onPause: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PAUSE’, location.href); } }, onComplete: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘COMPLETE’, location.href); } } } }); function pauseMedia(playingMediaId) { var players = document.querySelectorAll(‘.jwplayer, object’); for (var i = 0, max = players.length; i

Стало известно об отказе НАТО поставлять оружие Украине В НАТО отказались от идеи поставлять оружие на Украину. Об этом со ссылкой на данные разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики …



Гатчинского священника проверит полиция Полиция в Гатчинском районе Ленинградской области проверит священника, подозреваемого в жестоком обращении с ребенком. Об этом 12 августа ТАСС сообщил …



Вооруженное столкновение между силами России и США в Черном море однозначно закончится победой российских кораблей Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в эфире НСН прокомментировал прогноз американского профессора Лайла Голдстайна, который предрек НАТО поражение …



На заметку Развожаеву: проблемы с парковкой Ещё в VIII веке до н. э. древнегреческий поэт Гомер изрёк: «Приятны завершённые труды». Вот и я задумался, глядя на грандиозные …

