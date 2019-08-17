На месте аварийной посадки А321 поискали мародеров

17 августа 2019     17
На месте аварийной посадки А321 поискали мародеров

Следственный комитет России опроверг информацию СМИ о мародерстве на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 в Подмосковье. Об этом в субботу, 17 августа, сообщается на сайте ведомства.

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16:50 — 15 августа

Из сообщения следует, что с момента происшествия посторонних лиц на территории зафиксировано не было. На месте круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне самого самолета. Она обеспечивает сохранность конструкции воздушного судна и его элементов. Таким образом, проникновение в оцепленную зону исключено.

По словам коммерческого директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилла Скуратова, как передает «Интерфакс», самолет восстановлению не подлежит. Вывезти его с кукурузного поля удастся «не раньше понедельника».

Ранее 17 августа издание Nation News сообщало, что мародеры забирают из самолета спасательные жилеты, а также сумки с аварийно-спасательным оборудованием.

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа, вскоре после взлета ему пришлось совершить аварийную посадку. Он приземлился на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. По предварительным данным, у лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. Пострадали 76 человек. Пилотам присвоили звания Героев России.

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Источник: Лента.Ру

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