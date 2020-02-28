На месте убийства российского подростка разместили табличку с угрозами

На месте гибели 17-летнего молодого человека в Челябинске уничтожили траурный венок, растоптали цветы и разместили табличку с угрозами. Об этом пишет РИА Новости. Подросток погиб 22 февраля, когда пытался заступиться за девушку, к которой приставала компания выпивших мужчин на улице.

Следователи подозревают, что виновники происшествия — сторонники движения тюремной идеологии АУЕ. В тексте таблички, осквернившей место гибели молодого человека, они призвали не заступаться за людей.

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился в кратчайшие сроки организовать проверку.

На прошлой неделе сообщалось, что в ночь на 22 февраля двое молодых людей попытались заступиться за девушку, к которой на улице приставала компания выпивших мужчин. В результате один из них напал на подростков с ножом, ранил одного и убил другого.

27-летнего нападавшего мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело об убийстве. Сообщалось, что он был ранее судим.

Источник: Лента.Ру