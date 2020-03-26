На поддержку семей с детьми в России выделят почти 105 млрд рублей

26 марта 2020     15
На поддержку семей с детьми в России выделят почти 105 млрд рублей

12:10

Правительство России выделит на поддержку семей с детьми почти 105 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

РИА Новости

Он напомнил, что накануне президент Владимир Путин поручил форсировать все организационные мероприятия, чтобы граждане начали получать выплаты на детей от трёх до семи лет не в июле, а в июне.

«На эти цели из федерального бюджета мы направим почти 105 млрд рублей, ещё примерно 31,5 млрд рублей поступит из региональных бюджетов», — цитирует Мишустина ТАСС.

По его словам, необходимо найти дополнительные ресурсы, чтобы с 1 января 2021 года увеличить ежемесячную выплату.

В целом, говоря о реализации поручений российского лидера, направленных на борьбу с коронавирусом, глава кабмина отметил, что оперативное внесение поправок в законодательство требует плотного взаимодействия с Госдумой.

Источник: Россия Сегодня

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