На полуфинал «Лидеров России» пришла вся семья беременной конкурсантки

На полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» пришла семья беременной участницы Ольги Коныгиной из Екатеринбурга. Ее поддержали муж Андрей и двухлетний сын, сообщается в пресс-релизе АНО «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Первая жизненная ценность для меня — это семья. Считаю, что семейные ценности не вредят развитию и самореализации, а, напротив, помогают человеку реализовать себя в полной мере. Самореализация, соответственно, вторая ценность», — рассказала Коныгина.

Ее супруг также участвовал в конкурсе «Лидеры России», но в сезоне 2017–2018. Тогда ему удалось выйти в полуфинал. Коныгина не первый раз принимает участие в конкурсе, год назад она также была среди конкурсантов, но не смогла квалифицироваться в полуфинальный этап.

25 января в Екатеринбурге и Новосибирске стартовали полуфиналы конкурса «Лидеры России 2020» для участников из Уральского и Сибирского федерального округов соответственно. Основные дни полуфинала — 25 и 26 января. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 26 января будут подведены итоги и определены финалисты от округов, которых пригласят в Сочи на суперфинал «Лидеров России».

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей». Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны.

Источник: Лента.Ру