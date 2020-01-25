На полуфинал «Лидеров России» пришла вся семья беременной конкурсантки

25 января 2020     26
На полуфинал «Лидеров России» пришла вся семья беременной конкурсантки

На полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» пришла семья беременной участницы Ольги Коныгиной из Екатеринбурга. Ее поддержали муж Андрей и двухлетний сын, сообщается в пресс-релизе АНО «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Первая жизненная ценность для меня — это семья. Считаю, что семейные ценности не вредят развитию и самореализации, а, напротив, помогают человеку реализовать себя в полной мере. Самореализация, соответственно, вторая ценность», — рассказала Коныгина.

Ее супруг также участвовал в конкурсе «Лидеры России», но в сезоне 2017–2018. Тогда ему удалось выйти в полуфинал. Коныгина не первый раз принимает участие в конкурсе, год назад она также была среди конкурсантов, но не смогла квалифицироваться в полуфинальный этап.

25 января в Екатеринбурге и Новосибирске стартовали полуфиналы конкурса «Лидеры России 2020» для участников из Уральского и Сибирского федерального округов соответственно. Основные дни полуфинала — 25 и 26 января. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 26 января будут подведены итоги и определены финалисты от округов, которых пригласят в Сочи на суперфинал «Лидеров России».

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей». Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны.

Источник: Лента.Ру

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