На российских дорогах решили ограничить обгоны и перестроения

Министерство транспорта России подготовило для владельцев автомобильных дорог методические рекомендации по улучшению условий и повышению безопасности дорожного движения. Документ размещен на сайте ведомства.

Методичка включает рекомендации по «ликвидации мест концентрации ДТП», среди которых запрет обгона и перестроения, установка камер и ограничение скоростного режима.

Среди прочего ведомство предлагает ограничивать скорость движения транспорта на пешеходных переходах до 40–60 километров в час, а также устанавливать там светофоры с кнопкой и камеры для фиксации автомобилей, не уступающих дорогу пешеходам. На двухполосных трассах шириной менее семи метров документ предлагает ввести запрет обгона не только на самой трассе, но и на 500–700-метровых подходах к ней.

Документ вводит термин «характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП», под которым подразумеваются прямые горизонтальные участки трасс, перекрестки, участки с пешеходными переходами и прочее. Так, для снижения аварийности на перекрестах рекомендовано использовать дублирующие знаки и искусственное освещение, а также размещать камеры, фиксирующие заезд на стоп-линию или проезд на красный свет.

В методичке рекомендуется использовать камеры, способные выявлять 15 видов нарушений, среди которых повороты в запрещенных местах и движение в дневное время без включенных фар ближнего света. С замерами камер также могут быть синхронизированы знаки переменной информации (электронные табло, показывающие временные ограничения в зависимости от погодных условий и дорожной обстановки).

Ранее в августе сообщалось, что Минтранс подготовил проект изменений в ПДД с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.

Источник: Лента.Ру