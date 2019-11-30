На российской трассе перевернулся автобус с пассажирами

30 ноября 2019     13
На российской трассе перевернулся автобус с пассажирами

На 378-м километре трассы «Кола» рядом с селом Колатсельга (Карелия) перевернулся микроавтобус Volkswagen Passat с восемью пассажирами. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает «Губерния Daily».

По данным издания, микроавтобус ехал из Петрозаводска в сторону Финляндии. В какой-то момент 58-летний водитель не справился с управлением: он не учел дорожные и метеоусловия. В результате на затяжном повороте Volkswagen Passat вылетел в кювет и перевернулся.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Карелии, врачи осмотрели всех пострадавших в аварии и оказали им помощь. Одна из пассажирок была госпитализирована. По предварительным данным, в момент ДТП водитель микроавтобуса был трезв, его документы в порядке.

15 ноября сообщалось, что в Гусь-Хрустальном после ДТП со школьным автобусом госпитализировали четверых детей. Желтый микроавтобус «Газель» съехал на обочину дороги и перевернулся на крышу. Всего в салоне автобуса находились восемь несовершеннолетних.

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Источник: Лента.Ру

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