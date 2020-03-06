На Ставрополье около 1,4 тысячи молодых семей получат жильё в 2020 году

6 марта 2020     5
На Ставрополье около 1,4 тысячи молодых семей получат жильё в 2020 году

21:55

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в 2020 году жильё получат примерно 1,4 тыс. молодых семей.

© Евгений Биятов РИА Новости

Как сообщает newstracker.ru, накануне 8 Марта жилищные сертификаты получили почти 50 семей в Михайловске, а до середины апреля будет распределено ещё столько же.

«Мы стараемся отдать участникам документы пораньше. Таким образом, они должны успеть получить жильё уже в 2020 году», — отметил губернатор.

Отмечается, что документы выдают в рамках реализации программы «Молодая семья». 

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об условиях получения льготной ипотеки для семей при рождении первенца.

Источник: Россия Сегодня

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