«На стороне тёмных сил»: почему демократы обвиняют Трампа в разжигании расовой ненависти

Бывший американский вице-президент Джо Байден обвинил Дональда Трампа в раздувании «пламени идей превосходства белой расы», что якобы привело к недавнему расстрелу людей в Эль-Пасо, а также к другим актам терроризма в США. В ходе своего выступления в рамках президентской избирательной кампании Байден заявил, что Трамп связан с «самыми тёмными силами в этой стране». С ним согласились и ведущие американские СМИ. Эксперты считают, что демократы нашли новую платформу, с которой пойдут против Трампа на выборы 2020 года.

Президент США Дональд Трамп потворствует растущей в США популярности идеологии превосходства белой расы, что привело к недавнему массовому расстрелу людей в техасском городе Эль-Пасо. Об этом заявил бывший вице-президент Джо Байден, выступая перед сторонниками Демократической партии США в рамках своей предвыборной кампании.

«Насколько отличается риторика Трампа о «вторжении иммигрантов» от заявления стрелка в Эль-Пасо о том, что «его атака — реакция на вторжение латиноамериканцев в Техас?» — спросил Джо Байден у аудитории.

«Насколько велика разница между этими утверждениями? А между сторонниками превосходства белой расы и неонацистами в Шарлоттсвилле — прекрасными, по словам Трампа, людьми, скандирующими: «Вы нас не замените!» и стрелком, устроившим бойню в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге?» — приводит слова Байдена телеканал CNN.

Джо Байден выступает перед избирателями globallookpress.com © Alex Edelman

Байден заявил, что антииммигрантская риторика Трампа привела к инциденту в городе Эль-Пасо, штат Техас, где преступник расстрелял посетителей гипермаркета Walmart. В результате погибли 22 человека. До нападения он опубликовал в сети манифест, где говорил о вторжении в США иммигрантов из стран Южной и Центральной Америки и выражал солидарность со стрелком, который в марте этого года убил свыше 50 человек в мечетях Новой Зеландии.

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«Не думаю, что здесь есть большая разница. Либо прямо, либо завуалированно говорится одно и то же. Нынешний президент раздувает в нашей стране пламя идей превосходства белой расы», — заявил Байден.

Бывший вице-президент США выступил с таким резким обвинением в адрес Трампа перед началом четырёхдневного предвыборного турне по штату Айова. Байден добавил, что нынешний президент «встал на сторону самых тёмных сил в этой стране».

Обвинения в пособничестве расистам в адрес Трампа могут стать новой платформой демократов на выборах 2020 года, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Сейчас при Дональде Трампе социальные и экономические показатели растут, поэтому демократы стали активно развивать и подпитывать тему расизма. Уверен, что Трамп расистов и неонацистов не поддерживает, но подобные обвинения являются существенными для истеблишмента обеих партий США», — отметил эксперт в разговоре с RT.

СМИ против президента

С Байденом согласились и ведущие американские СМИ. После инцидентов с расстрелами людей в Техасе и Огайо телеканалы и издания напрямую связали эти события с политикой Дональда Трампа.

«По словам Джо Байдена, Трамп «раздувает пламя идей превосходства белой расы в США», — отмечает сайт телеканала CNN, цитировавший слова бывшего вице-президента.

© New Yorker

«Как идеи превосходства белой расы в США привели к событиям в Эль-Пасо» — с таким заголовком вышел материал в журнале New Yorker.

© The Atlantic

«Стратегия склонных к насилию сторонников превосходства белой расы меняется», — отмечает журнал Atlantic, рассказывая о возрождении тактики «сопротивления без лидера», которую описал в 1983 году в своём эссе один из активистов ку-клукс-клана Луис Бим.

Некоторые издания, например британский The Guardian, обвинили в потворствовании правым экстремистам не только президента, но и его родственников, в частности дочь Иванку Трамп.

© The Guardian

«На словах Иванка Трамп осуждает идеи превосходства белой расы, но её действия говорят об обратном», — пишет колумнист издания Арва Мадави.

«Почему Трамп не может возглавить войну против идей превосходства белой расы» — ещё один заголовок CNN.

«Мне это не по душе»

45-й президент ответил на критику Байдена и выпады прессы в своём привычном стиле. В Twitter он назвал выступление Сонного Джо Байдена скучным и предрёк падение популярности «отстойным мейнстримовым СМИ», которые поддерживают бывшего вице-президента.

Позднее в ходе встречи с журналистами Трамп выразил обеспокоенность ростом экстремистских настроений в США.

Однако кроме правых радикалов он не забыл упомянуть и о движении антифашистов, которое он ранее хотел признать террористической организацией.

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«Меня тревожит рост влияния любых групп, разжигающих ненависть. Мне это не по душе, идёт ли речь о сторонниках превосходства белой расы или любого другого превосходства, о движении антифашистов или же о любой другой группе, пропагандирующей ненависть. Эта проблема меня крайне беспокоит, и я приму соответствующие меры», — заявил президент США.

Это не первый раз, когда Трамп в своих заявлениях ставит знак равенства между правыми и левыми радикалами. С подобной оценкой он уже выступал после столкновений между «альтернативно правыми» и «антифа» в Шарлоттсвилле в 2017 году. Именно об этом упомянули в своей обвинительной речи Байден и другие СМИ, которые считают, что Трамп потворствует белым расистам.

Тем временем на улицах американских городов по-прежнему происходят стычки правых и левых радикалов. Так, в Портленде 17 августа планируются акции двух соперничающих группировок — правых «Гордых мальчуганов» и антифашистов из группы PopMob. Предыдущая встреча маршей этих организаций в городе закончилась массовыми драками.

Предвыборный радикализм

Однако не все журналисты и политики из американского истеблишмента согласны с утверждением, что Трамп полагается на поддержку националистов и правых радикалов всех мастей. Так, журналист и комментатор телеканала Fox News Такер Карлсон считает, что растущая волна паники в мейнстримовых СМИ по поводу роста радикальных настроений является не более чем попыткой связать президента хоть с чем-нибудь негативным в преддверии выборов 2020 года.

Марш против белого национализма в Шарлоттсвилле в 2017 году Reuters © Joshua Roberts

«Если бы вы составляли список проблем по степени важности — проблем, с которыми сталкивается наша страна, — на какой строчке оказалась бы идея превосходства белой расы? Вероятно, как и Россия, в самом начале списка. По факту в США такой проблемы нет», — рассуждал в контексте недавних трагических событий Карлсон.

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Журналист отметил, что причастность Трампа к правым радикалам, которые устраивают подобные теракты, является выдумкой наподобие расследования его связей с Кремлём, за которой стоят демократы.

«Это фикция. Фикция и всё, что связано с Россией. Это теория заговора, которую используют, чтобы сеять в стране рознь и удерживать власть. Именно это сейчас на деле и происходит», — заявил Карлсон.

По словам Андрея Сидорова, ранее обе американские партии соглашались с тем, что государственная система и ценности США являются лучшими в мире. Однако в погоне за избирателями одна из партий начала ставить интересы отдельных групп выше общеамериканских.

«Сейчас лозунги сместились с социальных требований на требования отдельных групп. Это опасная для США тенденция — силу набирают объединения, которые действуют исходя из различных этнических, конфессиональных и других факторов, а не из объединения социальных слоёв общества», — отметил Сидоров.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулёва, демократы становятся организацией левых и этнических меньшинств, а республиканцы правеют.

«Нужно учитывать, что в Демократической партии всегда были социал-демократическая и социалистическая группы, в то время как в Республиканской партии сильно влияние консервативных и радикальных группировок. Другое дело, что из-за поляризации общества партии отходят друг от друга и начинают активизироваться в такие радикальные группировки», — отметил эксперт.

Однако, по словам Рогулёва, эти обвинения со стороны Демократической партии не смогут отпугнуть умеренных и независимых избирателей от Трампа.

«То, что заявляет Байден, — просто риторика. Все обвинения строятся на борьбе Трампа против нелегальной миграции. Ещё во время Рейгана начался подъём правых и консервативных организаций и структур, поэтому Трамп — результат роста этого влияния, а не фактор, который его расширяет… В ответ Трамп просто обвинит демократов, что они идут на поводу радикальной идеологии, а именно у социализма, коммунизма и прочих «измов». На этом всё и закончится», — заключил Юрий Рогулёв.

Источник: Россия Сегодня