На Украине возбудили дело из-за нападения на депутата

16 декабря 2019     7
На Украине возбудили дело из-за нападения на депутата

15:48

Сотрудники правоохранительных органов украинского города Сумы возбудили уголовное дело по факту нападения на депутата Верховной рады Михаила Ананченко.

@UA.KyivPolice Facebook

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Сумской области Наталью Науменко.

«По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 («Насилие в отношении народного депутата Украины») УК Украины. Начат комплекс неотложных следственно-разыскных мероприятий», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее Ананченко заявил, что по дороге домой на него напали неизвестные в балаклавах.

Источник: Россия Сегодня

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