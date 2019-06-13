На Украине в суд передали материалы по делу о проекте «Стена»

В Дарницкий районный суд Киева были направлены материалы по делу о растрате государственных средств, которые выделялись на строительство проекта «Стена».

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению 16,68 млн гривен, выделенных из государственного бюджета на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы… направлен в Дарницкий районный суд города Киева», — указывается в заявлении.

По данным следствия, хищения средств происходило через завышение объёмов фактически выполненных работ по сравнению с указанными в актах приёмки и через привлечение фиктивных хозяйственных обществ для вывода средств в наличные деньги. Также в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

В феврале пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что проект строительства «стены» на границе Украины с Россией реализован на 30%.

Подробнее — в материале RT.