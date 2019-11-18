На Украине запустили проект по внедрению инструментов Google в кабмине

18 ноября 2019     8
На Украине запустили проект по внедрению инструментов Google в кабмине

21:59

Правительство Украины запустило пилотный проект по внедрению инструментов Google в работу министров и организовало обучающие курсы для сотрудников по использованию функционала сервиса.

Об этом сообщил член украинского правительства Дмитрий Дубилет.

«Мы официально запустили «пилот» по внедрению инструментов Google в кабмине. Мы договорились с Google о том, что нам предоставляют 1000 бесплатных аккаунтов. За это мы им очень благодарны», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, первые группы сотрудников уже начали обучение.

«Сейчас, если надо собрать информацию от других госорганов или сотрудников, на это уходит куча времени, потому что информация собирается через документы и затем систематизируется вручную», — объяснил министр.

Он выразил мнение, что новый проект позволит сэкономить время при работе с документами.

Дубилет также подчеркнул, что инструменты Google не будут использоваться при работе с информацией с ограниченным доступом.

В конце августа на Украине разработали специального бота в Telegram для помощи в работе депутатам Верховной рады.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольцы поздравили Деда Мороза с Днём Рождения
Севастопольцы поздравили Деда Мороза с Днём Рождения

Почему Дед Мороз отмечает этот праздник не зимой, а осенью, и какие подарки южане передают в резиденцию волшебника в Великом …


Вести Севастополь 18.11.2019
Вести Севастополь 18.11.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Дорожный ремонт продолжается Какие объекты почти готовы? И где сроки сорваны? – Главу города уложили на …


На Украине запустили проект по внедрению инструментов Google в кабмине
На Украине запустили проект по внедрению инструментов Google в кабмине

21:59 Правительство Украины запустило пилотный проект по внедрению инструментов Google в работу министров и организовало обучающие курсы для сотрудников по …


В Новой Москве резко подорожали квартиры
В Новой Москве резко подорожали квартиры

В третьем квартале 2019 года строящееся жилье Новой Москвы продолжило стремительно дорожать. Об этом говорится в материалах агентства «Метриум», поступивших …


Три человека погибли при стрельбе у магазина Walmart в США
Три человека погибли при стрельбе у магазина Walmart в США

Вооруженный человек, полностью одетый в черное, открыл стрельбу возле магазина Walmart в городе Дункан, штат Оклахома, сообщает Daily Mail в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты