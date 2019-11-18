На Украине запустили проект по внедрению инструментов Google в кабмине

21:59

Правительство Украины запустило пилотный проект по внедрению инструментов Google в работу министров и организовало обучающие курсы для сотрудников по использованию функционала сервиса.

Об этом сообщил член украинского правительства Дмитрий Дубилет.

«Мы официально запустили «пилот» по внедрению инструментов Google в кабмине. Мы договорились с Google о том, что нам предоставляют 1000 бесплатных аккаунтов. За это мы им очень благодарны», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, первые группы сотрудников уже начали обучение.

«Сейчас, если надо собрать информацию от других госорганов или сотрудников, на это уходит куча времени, потому что информация собирается через документы и затем систематизируется вручную», — объяснил министр.

Он выразил мнение, что новый проект позволит сэкономить время при работе с документами.

Дубилет также подчеркнул, что инструменты Google не будут использоваться при работе с информацией с ограниченным доступом.

В конце августа на Украине разработали специального бота в Telegram для помощи в работе депутатам Верховной рады.

Источник: Россия Сегодня