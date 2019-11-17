На Украине назвали причину успеха Путина в Донбассе

17 ноября 2019     14
На Украине назвали причину успеха Путина в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что президент России Владимир Путин добился успеха благодаря разведению войск в Донбассе. Интервью с ним опубликовал «24 канал».

Климкин заявил, что у Путина много успехов, одним из которых является разведение войск в Донбассе. Однако, по мнению бывшего министра, его еще нужно реализовать.

Также политик прокомментировал «формулу Штайнмайера». По его словам, она «не имеет никакого значения без согласования» и важна «лишь для Путина». Несмотря на это, российский президент получил «не капитуляцию, а успех» после подписания договора, отметил Климкин.

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Источник: Лента.Ру

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