На Украине пресекли контрабанду медицинских халатов

23 марта 2020     5
На Украине пресекли контрабанду медицинских халатов

13:19

Служба безопасности Украины (СБУ) не позволила контрабандистам переправить 40 тыс. медицинских халатов в одну из стран Евросоюза.

Как передаёт пресс-центр СБУ, по данному факту уже открыли уголовное производство.

«Правоохранители остановили на таможенном посту «Ягодин» Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тыс. медицинских халатов из нетканого синтетического волокна», — говорится в заявлении.

Уточняется, что контрабандисты пытались вывезти продукцию в другую страну, несмотря на введённые украинским правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации на Украине. Стоимость задержанной партии составляет почти €42 тыс. 

Ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефёдов рассказал о возросшем масштабе контрабанды медицинских масок.

5 марта украинские пограничники не позволили контрабандистам переправить 3,6 тыс. одноразовых медицинских масок в Румынию.

Источник: Россия Сегодня

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