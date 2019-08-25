На Украине провели испытания ступени ракеты-носителя

05:55

На Украине провели огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», спроектированной Конструкторским бюро (КБ) «Южное».

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«Состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4», — говорится в сообщении на странице КБ в Facebook.

Отмечается, что испытания прошли успешно, все системы отработали отлично.

«Это заключительные и самые важные испытания перед первыми лётными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4», — указано в тексте.

В состав третьей ступени РН «Циклон-4» входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования.

В феврале сообщалось, что госпредприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова» инициирует создание на Украине плавучей платформы для запуска ракет.

Источник: Россия Сегодня