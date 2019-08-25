На Украине провели испытания ступени ракеты-носителя

25 августа 2019     37
На Украине провели испытания ступени ракеты-носителя

05:55

На Украине провели огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», спроектированной Конструкторским бюро (КБ) «Южное».

© Facebook

«Состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4», — говорится в сообщении на странице КБ в Facebook. 

Отмечается, что испытания прошли успешно, все системы отработали отлично. 

«Это заключительные и самые важные испытания перед первыми лётными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4», — указано в тексте. 

В состав третьей ступени РН «Циклон-4» входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования. 

В феврале сообщалось, что госпредприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова» инициирует создание на Украине плавучей платформы для запуска ракет.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией
Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией

Украинский актер Алексей Горбунов пожаловался на испытываемые мучения, из-за плохих отношений его страны с Россией. В интервью телеканалу ТСН 24 …


На Украине провели испытания ступени ракеты-носителя
На Украине провели испытания ступени ракеты-носителя

05:55 На Украине провели огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», спроектированной Конструкторским бюро (КБ) «Южное». © Facebook «Состоялся прожиг …


Британец снял на видео легендарное мифическое существо
Британец снял на видео легендарное мифическое существо

Житель Великобритании Марк Дэвис, который называет себя охотником за привидениями, снял на видео мифическое существо, о котором уже более ста …


Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа
Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа

Королева Великобритании Елизавета II посетовала на то, что американский лидер Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским дворцом во …


Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России в G8
Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России в G8

Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение к формату G8 с участием России. Об этом сообщает японское агентство Kyodo. Представитель правительства Японии …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты