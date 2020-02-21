На Украине рассказали о состоянии эвакуированных из Ухани

21 февраля 2020     15
На Украине рассказали о состоянии эвакуированных из Ухани

18:21

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о состоянии эвакуированных из китайской Ухани, которые находятся в посёлке Новые Санжары Полтавской области.

«В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо», — написала Скалецкая на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что людей «регулярно обследуют» и, по её словам, «признаков ОРВИ не выявлено». 

Также министр сообщила, что сама находится в медицинском центре «Новые Санжары», где находятся эвакуированные люди.

«Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учётом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение», — заявила она.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев, которых было решено направить на карантин в «Новые Санжары».

Это решение вызвало протесты со стороны местных жителей, которые переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

После этих беспорядков полиция Полтавской области возбудила пять уголовных дел.

Подробности — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня

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