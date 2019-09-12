На Урале с осуждённых коррупционеров взыскали более 30 млн рублей

09:56

По требованию прокуратуры суд взыскал с осуждённых экс-замминистра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева и предпринимателя Ирины Кем более 30 млн рублей.

РИА Новости

Как уточняет пресс-центр прокуратуры региона, данную сумму осуждённые похитили из федерального бюджета с помощью коррупционных схем.

В ведомстве указали, что Бехтерев при пособничестве Кем похитил из федерального бюджета более 29,3 млн рублей, выделенных для обеспечения инвалидов региона техсредствами реабилитации. Сделано это было при помощи заключения госконтрактов по завышенным ценам с единственным поставщиком — предприятием Кем и связанными с ней бизнес-структурами.

«Кроме того, Бехтерев за совершение указанных незаконных действий получил от Кем взятку в размере 3,6 млн рублей», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки в размере 4,4 млн рублей.

Иванов был задержан в начале июля, впоследствии Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.

Источник: Россия Сегодня