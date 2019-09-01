На Cтаврополье в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек 

1 сентября 2019     8
На Cтаврополье в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек 

11:58

В Ставропольском крае в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса на трассе «Кавказ» пять человек госпитализированы. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по региону Олега Дегтярёва.

© Алексей Сухоруков РИА Новости

«По предварительным данным, в минивэне находилось восемь человек, пять из них пострадали», — заявил он.

Пострадавших госпитализировали в больницу в Минеральные Воды. 

По словам источника, в микроавтобусе находились граждане Армении.

Ранее  «Реальное время» передавало, что в Башкирии в ДТП погибли двое детей.

Источник: Россия Сегодня

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