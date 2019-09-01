На Cтаврополье в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек 

11:58
В Ставропольском крае в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса на трассе «Кавказ» пять человек госпитализированы. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по региону Олега Дегтярёва.© Алексей Сухоруков РИА Новости
«По предварительным данным, в минивэне находилось восемь человек, пять из них пострадали», — заявил он.
Пострадавших госпитализировали в больницу в Минеральные Воды.
По словам источника, в микроавтобусе находились граждане Армении.
Ранее «Реальное время» передавало, что в Башкирии в ДТП погибли двое детей.
Источник: Россия Сегодня