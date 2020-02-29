Небензя прокомментировал ситуацию в Идлибе

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Постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что армия САР имеет право отвечать на обстрелы, которые террористы ведут из Идлиба.

«В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов», — цитирует РИА Новости Небензю.

Он уточнил, что в последние месяцы террористы, главным образом из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* резко увеличили число вылазок.

Ранее заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что организация призывает Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе с опорой на договорённости, достигнутые ранее.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник: Россия Сегодня