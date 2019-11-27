Невероятное спасение: как Россия обыграла Белоруссию и вышла на Бразилию в 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в концовке матча вырвала победу над Белоруссией и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Парагвае, в котором встретится с действующим обладателем трофея Бразилией. Главным героем в составе отечественной команды стал дебютант первенств планеты Борис Никоноров. Он оформил хет-трик и помог подопечным Лихачёва переломить ход неудачно складывающейся встречи.

Невнятный старт от России и дисквалификация главного тренера

Начало чемпионата мира по пляжному футболу получилось для сборной России, мягко говоря, обескураживающим. Казалось, после четырёхлетнего отсутствия на первенстве планеты подопечные Михаила Лихачёва будут, как и прежде, бороться за медали.

Тем более отечественная команда на одном дыхании провела домашний отборочный турнир первенства планеты, разгромив в том числе Испанию и Италию. Не сулила проблем россиянам и жеребьёвка финальной стадии, которая определила им в соперники вполне проходимые Сенегал, ОАЭ и Белоруссию.

Однако на деле у двукратных чемпионов мира с самого начала в Парагвае возникли сложности. В первом матче Россия ценой невероятных усилий лишь в концовке вырвала победу у Сенегала — 8:7. Казалось, это был лишь единичный случай, и дальше у коллектива Лихачёва всё пойдёт как по маслу.

Но, к сожалению, во втором матче команда вовсе уступила ОАЭ — 1:4, что уже сложно было объяснить сильной жарой и отсутствием фарта. Вдобавок дисквалификацию за споры с арбитром заработал Лихачёв, которого на скамейке заменил именитый помощник Илья Леонов.

Таким образом, сборная неожиданно оказалась в подвешенном состоянии. Теперь в последнем туре для того чтобы выйти в плей-офф ей необходимо было обыгрывать дебютантов белорусов. К слову, сами соседи турнир начали ударно: уверенно сломили сопротивление как раз ОАЭ — 5:1, но затем крупно уступили Сенегалу — 2:7. Так ситуация в группе С обострилась до предела, ведь все четыре команды имели в активе по три очка.

Провальный первый период и ошибки вратаря

К сожалению, первый период лишь подтвердил наличие у сборной России серьёзных проблем. Лихачёв решил с самого начала выпустить резервного вратаря Павла Баженова, а не основного голкипера Максима Чужкова, допустившего ошибки в игре с ОАЭ, но этот ход себя абсолютно не оправдал.

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Страж ворот «Спартака» пропустил сразу два необязательных мяча. Сначала он не смог спасти команду после удара через себя в исполнении главной звезды в составе белорусов Игоря Бриштеля, а затем не сумел парировать выстрел Ивана Константинова с достаточно дальнего штрафного.

К тому моменту счёт стал 1:3 не в пользу России. Дисквалифицированный Лихачёв лишь с грустью смотрел на площадку. При первом взятии ворот россиян тоже не обошлось без ошибки. Только на этот раз был виноват не Баженов, а Артур Папоротный, который неаккуратно покатил снаряд назад голкиперу, чем и воспользовался соперник.

Но россияне быстро ответили на это точным ударом Бориса Никонорова. Следом белорусы отличились дважды, а Баженов уступил место на последнем рубеже Чужкову.

Переворот от сборной России и предельная жёсткость

Сколь неудачным получился для россиян первый период, настолько успешным вышел второй. Чувствовалось, что двукратные чемпионы планеты решительно настроены исправить ситуацию.

Уже на 14-й минуте встречи дебютант первенств мира Фёдор Земсков после подачи углового проявил недюжинную координацию и отправил мяч в ворота. И практически тут же напомнил о себе Никоноров. Форвард «Локомотива», воспользовавшись аккуратной передачей Папоротного, головой пробил в пустой угол. Так счёт достаточно стремительно сравнялся.

Казалось, россияне постараются тут же довести начатое до конца, но на деле голов до последнего перерыва больше забито не было. Белорусы сбивали атакующий настрой соперника своей жёсткой игрой и действовали с огромным желанием.

В воздухе буквально ощущалось напряжение, а футболисты действовали всё грубее. Так, жёлтую карточку заработал Алексей Макаров. Данный «горчичник» стал для одного из лидеров сборной вторым на турнире, и в четвертьфинале на площадке он не появится.

Невероятная концовка и хет-трик дебютанта

В заключительном периоде эмоции вовсе накалились до предела. Не успел судья дать свисток, как молодой Андрей Новиков на полном ходу влетел во вратаря соперников. Тот ответил отборной матерной бранью. А у сборной России вскоре дисквалификацию помимо Макарова заработал ещё и Папоротный, также получивший вторую жёлтую карточку на чемпионате.

Моменты же возникали редко, но обе команды обменялись попаданиями в стойки. У России в штангу пробил Макаров, а у Белоруссии — Константинов, причём последний едва не закрутил снаряд в створ от угловой отметки.

Дело медленно, но верно шло к дополнительному времени, однако развязка всё же произошла чуть раньше и оказалась счастливой для отечественной команды. За 2,5 минуты Никоноров головой отправил мяч в сетку после красивой передачи Новикова и оформил хет-трик. Дебютант ЧМ стал настоящим героем матча и довёл количество голов на текущем турнире до пяти.

Поставил же «точку» в самом конце капитан Антон Шкарин, которому совсем недавно исполнилось 37 лет. Таким образом, сборная России проявила характер и сумела спасти судьбоносную игру после провального первого периода. Отдельно стоит отметить и Чужкова, которого белорусы пробить так и не сумели.

Однако в четвертьфинале команде придётся ещё сложнее, ведь соперником коллектива Лихачёва станет действующий чемпион мира Бразилия. При этом встречаться с одним из главных фаворитов турнира предстоит без двух лидеров, Макарова и Папоротного.

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Источник: Россия Сегодня