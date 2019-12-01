«Невыход из группы будет воспринят как большая неудача»: как в России оценили итоги жеребьёвки Евро-2020

Сборной России по футболу стоит действовать против соперников по группе B на Евро-2020 с позиции силы. Об этом заявил экс-вратарь Руслан Нигматуллин после жеребьёвки турнира, по итогам которой стало известно, что команда сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией. По мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, два крупных поражения от бельгийцев в квалификации не означают, что подопечные Станислава Черчесова не навяжут им борьбу в новом противостоянии. Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов предположил, что борьба за вторую строчку развернётся между россиянами и датчанами.

Удачный жребий

Сборная России по футболу узнала своего последнего соперника по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года. Помимо Бельгии и Дании, за выход в плей-офф турнира с ней поборется Финляндия. Будучи хозяевами континентального первенства, подопечные Станислава Черчесова попали в группу B.

После квалификации стало известно, что Россия окажется во второй корзине как команда с лучшим рейтингом УЕФА среди занявших второе место. Таким образом, уже заранее было понятно, что её соперниками станут Бельгия и Дания. Жребий оказался к нам благосклонен, и квартет дополнил дебютант чемпионата Европы — Финляндия, а не Уэльс, печально известный российским болельщикам по групповому этапу первенства континента — 2016.

По итогам жеребьёвки безусловной «группой смерти» может считаться квартет F, объединивший действующего чемпиона мира — Францию, нынешних обладателей главного европейского трофея — португальцев и сборную Германии. Пополнит его победитель пути A или D Лиги наций.

Кроме того, стало известно расписание матчей с участием россиян. 13 и 17 июня они проведут две домашние встречи в Санкт-Петербурге с Бельгией и Финляндией соответственно. 22 июня им предстоит выездная игра с Данией в Копенгагене.

«Россия умеет меняться»

Сборная Финляндии сумела пробиться в финальную стадию Евро-2020 со второй строчки группы J, где, помимо неё, играли Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Армения и Лихтенштейн. Станислав Черчесов предпочёл не делать громких заявлений по итогам жеребьёвки, однако заверил, что тренерский штаб досконально изучит каждого соперника.

«У нас есть опыт игры с Уэльсом на прошлом чемпионате Европы, он был не самым положительным. Что касается финнов, то они достаточно качественно играли в квалификации. Можно сказать, легко попали на чемпионат Европы, это о многом говорит. У них много футболистов выступает за рубежом. Есть над чем подумать», — сказал наставник в эфире «Матч ТВ».

Его визави по сборной Бельгии Роберто Мартинес тоже подвёл итоги жеребьёвки. Он высоко оценил качество игры россиян, а также отметил, что не стоит судить о команде по её выступлению в квалификации.

«Россия — интересная команда, которая умеет меняться. С нами в отборочном турнире она провела два разных матча, во втором сыграла в атакующий футбол. Но мы помним, какой она была на чемпионате мира, в игре с Испанией, например», — приводит слова Мартинеса «Спорт Экспресс».

Напомним, что Бельгия была главным конкурентом России в борьбе за первое место группы I отборочного раунда. Обе очные встречи закончились крупным поражением подопечных Черчесова — 1:3 и 1:4.

«Если Бельгии два раза проиграли — это не значит, что можем проиграть и третий. У нас с Испанией такое было в 2008 году — уступили 0:3, 1:4, а потом выиграли по пенальти. Я бы сейчас не ставил задачу бороться за второе место, потому что это программа минимум», — поделился своим мнением почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

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Глава РФС Александр Дюков заявил, что на данный момент приоритетом для сборной России является успешное выступление на групповом этапе Евро-2020. Лишь после выполнения данной задачи можно будет говорить о целях на стадии плей-офф.

«Очень много будет зависеть от того, как та или иная команда будет готова непосредственно к этому турниру. Если говорить о сборной Финляндии, то они достаточно уверенно провели отборочные матчи. Понятно, что у них дебют, но, в принципе, их, как и Данию, отличает хорошая организация игры, есть достаточное число опытных футболистов, которые выступают в сильных европейских чемпионатах», — сказал Дюков.

В целом эксперты пришли к выводу, что Россия имеет хорошие шансы на выход из группы. Так, по словам экс-капитана национальной сборной Александра Мостового, подопечным Черчесова повезло, что четвёртой командой стала именно Финляндия, так как Уэльс представляет собой более серьёзную силу. Кроме того, положительным фактором он назвал то, что две встречи они проведут при домашних трибунах.

«Все команды нашего уровня на этом турнире будут ставить задачу выхода из группы. Если бы выступали в другой стране, то были бы варианты. Но тут мы играем два матча дома, поэтому, конечно, должны выходить в плей-офф», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Схожую точку зрения выразил и бывший нападающий сборной Дмитрий Булыкин. Он подчеркнул, что у россиян есть все ресурсы для того, чтобы обыгрывать подопечных Маркку Канервы.

«Играть против Дании в Копенгагене только в третьем матче, конечно, чуть неприятно, но это уже тонкости, которые не должны сильно влиять на результат сборной. Хотя понятное дело, что с датчанами будет очень важная встреча», — цитирует Булыкина Sport24.

Экс-вратарь сборной Руслан Нигматуллин заявил, что команде под силу занять второе место в группе. Кроме того, он рассказал, как нужно действовать в мачтах с остальными соперниками.

«В целом вариант невыхода из группы будет воспринят как большая неудача. Дания и Финляндия — соперники, которые нам по плечу. Они демонстрируют неплохой уровень футбола, с ними нужно действовать уверенно, с позиции силы. Если сыграем так же, как с Шотландией, Казахстаном, Кипром, то проблем не возникнет», — уверен Нигматуллин.

Стоит отметить, что сборная, занявшая второе место в группе B, выйдет на представителя квартета А, в который на данный момент попали Италия, Швейцария и Турция.

В то же время некоторые специалисты призвали не делать поспешных выводов. Так, бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов назвал сложной группу B. По его мнению, не стоит недооценивать не только Бельгию, но и Данию.

«По первоначальным раскладам всё идёт к тому, что решающий матч будет с Данией. Но с Бельгией играем дома, будут эмоции, поддержка. Почему и там не взять очки? Понятно, что это фаворит группы. А мы и скандинавы будем бороться за второе место, шансы равные. Наша сборная ни в чём не не уступает датчанам» — уверен Самедов.

По словам экс-нападающего «Тоттенхэма» Романа Павлюченко, многое будет зависеть от того, в какой форме к турниру подойдут его участники.

«У нас в группе собрались очень неуступчивые соперники. Если кто-то думает, что с датчанами не будет проблем, то они ошибаются. Вообще, с финнами тоже будет нелегко, потому что это уже не отборочный цикл, а всего три матча. Все будут биться. Понятное дело, что бельгийцы шансов никому не дадут, они в любом случае возьмут первое место. Думаю, что наши должны занять вторую строчку», — предположил Павлюченко.

Источник: Россия Сегодня