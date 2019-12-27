Недовольство США запуском поездов в Крым объяснили завистью

Недовольство США запуском железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется завистью. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Он добавил, что такая реакция США была ожидаема. «Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способность самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект», — уточнил Молохов.

Источник: Лента.Ру