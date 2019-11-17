«Незаменим для подготовки к боевым миссиям»: каковы экспортные перспективы российского самолёта Як-130

На стартующем 17 ноября в ОАЭ международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 впервые будет представлен российский учебно-боевой самолёт Як-130. Москва планирует наращивать продажи этой машины за рубеж. Уже сейчас Россия реализует контракты на поставку иностранным партнёрам около 100 самолётов Як-130. Отечественную машину отличает способность имитировать полёт любых истребителей поколений 4+ и 5. Этот самолёт считается одним из лучших в своём классе. Как прогнозируют эксперты, в списке потенциальных покупателей — десятки государств, обладающих боевой авиацией.

В воскресенье, 17 ноября, в ОАЭ открывается международный авиасалон Dubai Airshow 2019, в котором впервые примет участие российский учебно-боевой самолёт (УБС) Як-130. Машина примет участие в лётной программе выставки, которая продлится по 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-центре корпорации «Иркут», на мощностях которой серийно выпускается Як-130.

«В ходе лётной программы самолёт под управлением лётчика-испытателя Василия Севастьянова и штурмана-испытателя Михаила Кудряшова продемонстрирует свои высокие манёвренные возможности. Первую тренировку в небе Дубая экипаж провёл 14 ноября», — говорится в сообщении.

В 2019 году Як-130 был продемонстрирован на международной выставке авиационно-космической и морской техники LIMA в Малайзии, авиакосмическом салоне FAMEX в Мексике, военно-техническом форуме «Армия» и Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в Подмосковье.

При максимальной взлётной массе 10,3 тонны, длине 11,49 м и размахе крыла 9,84 м Як-130 обладает дальностью полёта до 2100 км и практическим потолком 12,5 км. Двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-222-25 обеспечивает тягу 5000 кгс. Самолёт способен развивать скорость до 1060 км/ч и находиться в воздухе до трёх часов (с двумя подвесными топливными баками). Ресурс машины производитель оценивает в 10 тыс. лётных часов, или 30 лет.

«Страхует его от серьёзных ошибок»

Работы над Як-130 начались в стенах ОКБ имени Яковлева в первой половине 1990-х годов. Самолёт создавался как более экономичная и функциональная альтернатива чехословацкому УБС L-39 «Альбатрос» в рамках конкурса российского Минобороны.

Интерес к перспективной отечественной машине проявила итальянская компания Aermacchi, однако в конце 1999 года она вышла из проекта. Впоследствии эта фирма представила собственный УБС Aeromachhi M 346, внешне очень похожий на Як-130. Сейчас эта машина стоит на вооружении ВВС Италии, Израиля, Польши и Сингапура.

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Опытный образец Як-130Д впервые поднялся в воздух в апреле 1996 года. Полёт проходил на аэродроме ЛИИ имени Громова в Жуковском. Самолёт пилотировал Андрей Синицын, который в мае того же года получил звание Героя Российской Федерации за вклад в испытания новейшей авиационной техники.

К 1999 году Як-130Д выполнил свыше 400 полётов. 16 апреля 2002 года Як-130 был признан победителем конкурса Минобороны РФ. Однако цикл государственных испытаний самолёта завершился только в 2009 году.

В середине 2000-х специалисты ОКБ имени Яковлева разработали серийный образец своего детища. Як-130 получился легче опытного варианта. В обновлённой машине немного изменилось сечение носовой части фюзеляжа: конструкторы сделали его более округлым для установки радиолокационной станции. На крыле серийных Як-130 появились дополнительные пилоны для подвески ракет и контейнеров со средствами радиоэлектронной борьбы.

Производство самолёта началось на нижегородском предприятии «Сокол», а затем — на Иркутском авиационном заводе. С 2010 года эти машины эксплуатируются частями и училищами ВВС России (сейчас — ВКС), с 2011 года «Иркут» поставляет их на экспорт.

Як-130 стал первым в России военным самолётом, полностью оснащённым цифровым оборудованием. Установленная на нём электродистанционная система управления позволяет имитировать поведение любого современного боевого самолёта посредством изменения характеристик и динамических параметров.

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На этом УБС курсанты могут учиться выполнять такие сложные элементы, как «сваливание» и «штопор». При этом Як-130 отличается лояльностью к ошибкам новичков — машина сохраняет устойчивость и управляемость, необходимую для обеспечения безопасности полёта.

Как утверждает производитель, будущие лётчики могут проходить на Як-130 все этапы обучения: начальный, основной и повышенный. Отмечается, что стоимость одного лётного часа УБС при решении сопоставимых задач в несколько раз ниже, чем у современных аналогов в истребительной авиации — МиГ-29УБ и Су-27УБ.

«Пожалуй, главные достоинства Як-130 заключены в аэродинамике и бортовом оборудовании, которое имитирует управляемость любого другого самолёта с большими габаритами и массой. Это невероятно гибкая машина. Як-130 позволяет курсанту отработать множество элементов и в то же время страхует его от серьёзных ошибок при пилотировании, которые могут привести к аварии», — заявил в беседе с RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов.

«Пользуется большой популярностью»

В свою очередь, генерал-майор Владимир Попов, заслуженный лётчик РФ, назвал Як-130 высокоэффективной и недорогой машиной. По его мнению, аэродинамические и лётные характеристики самолёта таковы, что пилот, «отлетавший положенное количество часов на Як-130, может успешно осваивать самолёты четвёртого и даже пятого поколения».

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Как полагает собеседник RT, наиболее красноречиво о возможностях Як-130 говорят девять мировых рекордов, которые были установлены на этих УБС в 2016 году. В частности, российская машина была признана лучшей в мире по показателю скороподъёмности при взлётной массе от 6 до 9 тонн. Также отечественный УБС, по мнению Попова, «незаменим для подготовки молодых лётчиков к боевым миссиям».

«Як-130 может успешно использоваться для подготовки в условиях, приближённых к боевой обстановке, с реальным применением вооружения. Для оптимизации процесса обучения реализован учебно-тренировочный режим моделирования боевого применения вооружения по воздушным и наземным целям», — отмечается в материалах «Иркута».

В условиях боевых действий детище ОКБ имени Яковлева может эксплуатироваться как лёгкий штурмовик. В радиусе 680 км Як-130 способен применять ракеты «воздух — воздух» Р-73Э с инфракрасными головками самонаведения, высокоточные авиационные бомбы KAБ-500Кр с телевизионной системой наведения, разнообразные бомбы калибра 50, 100, 250, 500 килограммов, неуправляемые ракеты С-8, С-13, С-25.

Кроме того, на машину можно установить подвесной контейнер СНПУ-130 с автоматической пушкой ГШ-23Л. Суммарная масса боевой нагрузки Як-130 может достигать трёх тонн. Самолёт способен уничтожать наземные, морские и воздушные цели в сложных погодных условиях.

Помимо ВКС РФ, Як-130 эксплуатируют Военно-воздушные силы Белоруссии, Бангладеш, Мьянмы и Лаоса. В 2011 году 16 самолётов Як-130 были поставлены Алжиру. По данным «Рособоронэкспорта», отечественный УБС «пользуется большой популярностью за рубежом».

Подготовка к полёту самолётов Як-130 © Корпорация «Иркут»

В марте 2019 года представитель «Рособоронэкспорта» Сергей Горбенко заявил, что Москва реализует контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130. В июне гендиректор организации Александр Михеев рассказал о планах модернизации самолёта для увеличения объёма его поставок за рубеж. В частности, машина может получить новый локатор и лёгкое вооружение.

Как отметил Дмитрий Дьяконов, для наращивания экспорта Як-130 нет серьёзных препятствий, за исключением политического давления США на зарубежных партнёров Москвы. Он назвал Як-130 универсальной машиной, которая может быть востребована почти во всех странах, обладающих боевой авиацией.

«Важным экспортным преимуществом нашего самолёта является то, что его могут использовать государства, у которых нет на вооружении российских истребителей и бомбардировщиков. Курсант, обучившийся на Як-130, может уверенно садиться в кабину американских F-15, F-16, F-22, F-35, а также любых европейских самолётов», — пояснил Дьяконов.

Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Попов. Он рассказал, что экспортная версия Як-130 позволяет покупателю загружать программы управления, отличные от российских. Потенциальный рынок сбыта российской машины, как утверждает генерал-майор, чрезвычайно широкий.

«Насколько мне известно, достаточно большая потребность в учебно-тренировочной технике — у стран Латинской Америки и Ближнего Востока. Вот туда и нужно смотреть Москве. Кроме того, в список потенциальных покупателей уместно включить наших партнёров, которые уже эксплуатируют Як-130 и отечественные самолёты оперативно-тактической авиации. Это в основном страны Юго-Восточной Азии», — резюмировал Попов.

Источник: Россия Сегодня