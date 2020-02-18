Немецкие болельщики сдали в полицию фаната, оскорблявшего футболиста по расовому признаку

09:44

На матче третьей футбольной лиги Германии между «Пройсен Мюнстер» и «Вюрцбургер Киккерс» был арестован фанат, изображавший обезьяну.

Как сообщает Bild, во время поединка один из фанатов хозяев позволил себе оскорбить футболиста «Вюрцбургера» Лероя Квадво по расовому признаку, изобразив обезьяну. Подобное поведение не встретило одобрения у других болельщиков «Мюнстера». Они начали скандировать «проваливай, нацист» и выгонять фаната со стадиона. Помимо этого, болельщики пожаловались на мужчину в полицию, которая, после разбирательства, арестовала расиста.

За проявление расовой дискриминации фанату грозит тюремное заключение сроком на пять лет и запрет на посещение любых футбольных матчей на территории Германии.

Ранее сообщалось, что футболист «Порту» Марега покинул поле после расистских оскорблений.

Источник: Россия Сегодня