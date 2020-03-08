Непобедимый марафонец: Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

Александр Большунов одержал победу в марафонской гонке на 50 км и практически гарантировал себе «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона. Конькобежка Ангелина Голикова выиграла один из забегов на 500 м в финале Кубка мира и заняла второе место в общем зачёте наряду с Данилой Семериковым, отметившимся в стайерском рейтинге. Павел Кротов завоевал серебро в акробатике на этапе Кубка мира в Красноярске и вместе с Максимом Буровым завершил сезон в первой тройке этой дисциплины. Чем за выходные отличились россияне в зимних видах спорта — в материале RT.

Лыжные гонки

Александр Большунов выиграл самую главную однодневную гонку этого сезона — королевский марафон на 50 км в Хольменколлене, который в этом году проходил классическим стилем. Российский лыжник одержал в ней победу второй год подряд, что удавалось единицам из числа его предшественников. В этом году забег на 50 км находился под угрозой отмены из-за коронавируса, однако организаторы ограничились закрытием стадиона для зрителей, разрешив при этом смотреть за событиями гонки по краям трассы.

Большунов по итогам гонки имел возможность досрочно выиграть «Большой хрустальный глобус». Для этого требовалось не только победить, но и собрать побольше очков на промежуточных финишах и дождаться провала своего главного преследователя Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Первое условие существенно осложнилось после неприятной утренней новости о том, что у Андрея Ларькова поднялась температура. Его тут же отправили домой, а сборная России лишилась ценного бойца, который мог бы помочь Большунову противостоять многочисленным норвежцам на дистанции.

Но лидер Кубка мира и так был в прекрасной форме, а его лыжи были хорошо подготовлены, хотя погода для сервисменов была ужасной — днём шёл дождь, а прямо перед стартом опустился туман. Большунов держался в общей группе и периодически выстреливал на контрольных отметках, но всё равно набрал на одно очко меньше, чем Клебо, так что о досрочном завоевании трофея речь больше не шла. Но зато Большунов мог сосредоточиться на другой задаче — победе непосредственно в марафоне.

После смены лыж на 38-м километре россиянин несколько отстал от лидерской группы, но сумел её догнать и влиться обратно. К тому времени соотечественники уже покинули пелотон, так что дальше Большунову приходилось противостоять всей сборной Норвегии. Но самим хозяевам гонки длинный марафон тоже давался непросто. Только за 3 км до финиша из плотной группы выскочил Симен Крюгер, но его никто не поддержал, кроме Большунова. Оставшуюся часть дистанции норвежец пытался сбросить с себя россиянина, но не добился своего, и тогда на финишной прямой Большунов легко с ним разделался и выиграл восьмую гонку за сезон. Всего в его карьере 16 побед на этапах Кубка мира, по этому показателю он уже входит в десятку лучших лыжников в истории.

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Отрыв Большунова от Клебо в общем зачёте Кубка мира вырос уже до 495 очков — это уже слишком много, чтобы норвежец мог всерьёз претендовать на «Большой хрустальный глобус». Уже после одной из гонок североамериканского спринтерского тура Большунов сможет стать первым россиянином, которому достался этот трофей.

Норвежке Терезе Йохауг он уже покорился, хотя в женском марафоне на 30 км она потерпела сенсационное поражение от шведки Фриды Карлссон. Йохауг допустила непростительную для себя ошибку — понадеялась на свой огромный отрыв от соперниц и не стала в отличие от них менять лыжи. На последних километрах дистанции норвежку догнали сразу несколько лыжниц, а 20-летней Карлссон даже удалось взять верх на финише и прервать серию Йохауг из 11 выигранных дистанционных гонок. Наталья Непряева показала пятый результат, который принёс достаточно очков, чтобы уверенно чувствовать себя на третьем месте общего зачёта Кубка мира.

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Фристайл

Красноярск впервые принял этап Кубка мира по фристайлу. В кластере «Сопка», где год назад проводилась зимняя Универсиада, состоялись соревнования по парному могулу и акробатике. Для российских болельщиков особенно интересной была последняя дисциплина — в ней у Максима Бурова и Павла Кротова сохранялись шансы на завоевание «Хрустального глобуса».

Однако пропуск предыдущего этапа в Алма-Ате всё-таки дал о себе знать. Россиянам нужно было не пропустить вперёд себя швейцарца Ноэ Рота, однако именно он и одержал победу в Красноярске. 19-летний спортсмен чисто исполнил один из сложнейших прыжков, которые увидели зрители в день соревнований. Кротов занял второе метров, набрав больше баллов за исполнение, однако коэффициент сложности у него был намного меньше. Буров остановился в шаге от бронзовой медали, уступив ещё и канадцу Льюису Ирвингу. В итоге в зачёте акробатики два россиянина оказались в первой тройке, но лучшим по итогам сезона стал Рот.

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Конькобежный спорт

В голландском Херенвене состоялся финал Кубка мира по конькобежному спорту. У целого ряда российских спортсменов имелся шанс выиграть общий зачёт в одной из личных дисциплин, однако никому розыгрыш дополнительных очков не принёс желанного трофея.

Лучше всех себя проявили спринтерши. Ангелина Голикова с рекордом катка выиграла один из двух забегов на 500 метров, а Ольга Фаткулина стала второй в другом. По итогам сезона они уступили только японке Нао Кодайре. Фаткулина заодно стала третьей в общем зачёте дистанции 1000 метров. В отсутствие Павла Кулижникова мужская сборная осталась без наград на самых коротких дистанциях. Но Виктору Муштакову удалось хотя бы сохранить за собой звание вице-обладателя Кубка мира в беге на 500 метров.

Наталья Воронина выиграла бронзу на дистанции 3000 метров, но ей не хватило этого результата, чтобы оказаться в тройке общего зачёта. Зато у Данилы Семерикова была обратная ситуация — в забеге на 5000 метров он остался в шаге от медали, но удержал второе место в стайерском рейтинге. Ещё одним финишем в первой тройке отметилась Евгения Лаленкова. В общем зачёте бега на 1500 метров она набрала одинаковое количество очков с Михо Такаги, но японка по дополнительным показателям заняла второе место, а россиянка третье.

Сноуборд

В разгар выходных стало известно об отмене этапа Кубка мира по сноуборду в итальянском Ливиньо, где должны были пройти соревнования по параллельному слалому. Причиной отмены стало распространение коронавируса на севере Италии, из-за которого несколько провинций страны теперь закрыты для въезда и выезда.

Теперь в календаре остался всего один старт в поворотных дисциплинах — 14 марта состязания примет немецкий Винтерберг. Для российской сборной отмена этапа в Ливиньо означает, что Дмитрий Логинов и Андрей Соболев уже точно не смогут побороться за победу в зачёте параллельного слалома. При этом Логинову должно быть проще удержать третье место в общем с параллельным гигантским слаломом зачёте.

Источник: Россия Сегодня