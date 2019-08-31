Непомнящий не считает Максименко виновным в первом голе от «Браги»

01:21

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий не согласился с ветераном «Спартака» Евгением Ловчевым в том, что голкипер Александр Максименко допустил грубую ошибку в эпизоде с первым голом в ответном матче квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой».

Голкипер «Спартака» Александр Максименко Twitter

«Да, он мог потащить. Будь он на пол шага ближе к углу ворот — среагировал бы. Если бы Максименко взял этот мяч, это был бы очень красивый сейв. Удар был очень непростой. Поэтому не согласился бы с такой категоричной оценкой», — выразил мнение Непомнящий в интервью RT.

Ранее специалист сравнил игру «Спартака» во времена Олега Кононова и Массимо Карреры.

Источник: Россия Сегодня