«Неправовая практика»: США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» у молодёжи Украины

Вашингтон планирует «воспитать» у украинской молодёжи чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности». На эти цели Агентство США по международному развитию намерено выделить $38 млн. Как говорится в описании программы, с которым ознакомился RT, молодые люди активнее выступают за реформы и интеграцию с ЕС, а также имеют возможность закрепить эту концепцию в обществе. Примечательно, что американский проект ориентирован на украинцев в возрасте от десяти до 35 лет. По мнению опрошенных RT экспертов, попытки США воздействовать на детскую и подростковую аудиторию безнравственны и противоречат правам ребёнка. Такой подход является прямым вмешательством в дела украинского государства, считают политологи.

Агентство Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) планирует выделить $38 млн на реализацию на Украине программы «Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодёжь (UNITY)». Таким образом в ведомстве рассчитывают укрепить ориентацию страны на «европейские ценности».

«Цель данной деятельности — воспитание у молодёжи чувства ответственности за демократическое европейское будущее Украины посредством дальнейшего сплочения молодёжных лидеров вокруг ценностно-ориентированной идеи украинского национального самосознания, опирающейся на инновации, гражданскую активность и плюрализм», — говорится в документе USAID, с которым ознакомился RT.

Предполагается, что этот проект должен помочь молодым украинцам определить общий набор ценностей и реализовать собственное видение страны, отмечают американские специалисты. При этом программа направлена на молодых людей в возрасте от десяти до 35 лет.

В агентстве подчёркивают, что важно привлекать подростков 10—14 лет, так как именно в этот период начинают формироваться жизненные установки и поведенческие модели.

«Хотя украинское законодательство определяет молодёжь как лиц в возрасте от 14 до 25 лет, региональное представительство USAID на Украине будет ориентировать свою деятельность также на лиц в возрасте от десяти до 14 лет, тем самым признавая важность раннего подросткового возраста, когда у молодёжи начинают формироваться постоянная жизненная позиция и модели социального взаимодействия и поведения», — пишут специалисты USAID.

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Как поясняется, во время «революции достоинства» украинский народ призвал к европейскому будущему, которое предполагает демократию, независимость и разрыв с советским прошлым. Закрепить эту концепцию может молодое поколение, считают в американском ведомстве.

Там также отмечают, что в настоящий момент у молодёжи есть уникальная возможность возглавить переход к «демократии», так как у власти страны находятся молодые лидеры: президент Владимир Зеленский и самый молодой в истории Украины парламент. Средний возраст депутатов снизился на семь лет — до 31 года, при этом 80% парламентариев стали членами Верховной рады впервые.

«Украинская молодёжь в целом активнее, чем представители старшего поколения, выступает за реформы и интеграцию с Европейским союзом, и благодаря ведущей роли молодёжи в жизни гражданского общества и экономических инновациях перед ней открывается важная возможность для дальнейшего укрепления концепции ценностно-ориентированного украинского гражданства», — уточняется в документе.

Для достижения цели программы в USAID планируют расширять участие молодых граждан в решении общественных проблем, развивать предпринимательство и исследовать тенденции, касающиеся молодёжи.

Эта программа американского агентства выходит за рамки права, так как подразумевает прямое воздействие на детей, подчеркнул в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«США перестали стесняться и открыто выделяют средства на промывку мозгов. Более того, теперь это официально направленно на детскую аудиторию. На мой взгляд, подобная практика является неправовой и имеет все признаки вмешательства в дела суверенного государства. Какими бы благостными пожеланиями это ни обставлялось», — сказал он.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в свою очередь, назвал попытки влияния на психику детей безнравственными, отметив, что в самих Соединённых Штатах защищают права граждан до 21 года.

«Это безнравственное и грубое воздействие. Психика ребёнка не защищена, это признаётся законодательством всех стран. Ответственность за детей несут родители. США уже заручились согласием родителей молодых украинцев? Вопрос бесцеремонный», — прокомментировал он.

Собеседник RT добавил, что Вашингтон стремится создать на Украине контингент жителей, который впитывал бы американские идеи и ценности.

Новое поколение лидеров

USAID Reuters © Wolfgang Ratay

В рамках программы UNITY американское агентство будет, в частности, поддерживать с помощью грантов организации общегосударственного и местного уровня, а также инициативы социально отчуждённых групп населения.

Проект может быть адаптирован в зависимости от обстоятельств, сообщается в документе. В частности, его планирование будет включать мероприятия в регионах, на данный момент не подконтрольных Киеву, если там «наступит мир».

Кроме того, отмечается, что часть выделенных средств должна быть в оперативной доступности на случай появления неких «вызовов и уникальных возможностей».

«Часть грантов должна выделяться через пул быстрого реагирования, чтобы наилучшим образом использовать уникальные возможности или же возникающие вызовы», — подчёркивают специалисты.

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Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT напомнил, что спонсируемые USAID некоммерческие организации принимали активное участие в госперевороте на Украине в 2013—2014 годах. Получатели американских грантов всегда готовы к переходу к массовым беспорядкам и антиправительственным акциям, считает он.

«Сейчас речь идёт об очередном этапе работы на Украине. Вашингтон вкладывает средства для обучения нового поколения молодёжных лидеров. Не секрет, что многие активисты «евромайдана» после госпереворота дискредитировали себя. Некоторые грантоеды вошли в предыдущий состав украинского парламента, но провалились на последних выборах. В США понимают, что украинской политике требуются обновления», — заключил эксперт.

Снова «виновата» Россия

Как считают в Агентстве США по международном развитию, новые «украинские ценности» уже шесть лет находятся под угрозой из-за «российской пропаганды» и противников евроинтеграции.

«По прошествии шести лет эти ценности по-прежнему находятся под угрозой из-за поляризующей общество злонамеренной российской пропаганды и сеющей раскол риторики со стороны противников движения Украины по европейскому пути, а также из-за продолжения конфликта в Донбассе и аннексии Крыма», — поясняется в документе.

При этом в США по-прежнему отказываются признавать результаты референдума среди жителей Крыма, по результатам которого полуостров вошёл в состав России.

Также, по мнению USAID, Кремль регулярно «подрывает» процесс реформирования и «демократической консолидации» на Украине. Россия якобы пытается сохранить своё политическое, экономическое и военное влияние на соседнее государство, используя такие инструменты, как прямое военное вмешательство, убийства, кибератаки, энергетическое давление и дезинформация.

Как ранее отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, Запад пытается полностью разделить Киев и Москву, однако в такой политике «нет ничего проукраинского, всё — антироссийское».

«Мы видим, что для США и ряда их сателлитов разговоры о создании в Евро-Атлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности были ширмой, прикрытием для продолжения архаичной практики захвата геополитического пространства, передвижения разделительных линий на восток — как через расширение НАТО, так и в рамках реализации еэсовской программы «Восточное партнёрство», — сказал он.

По его словам, Киев заставляют сделать ложный выбор между Западом и Востоком — «с нами или против нас», что в итоге привело к коллапсу украинской государственности. Российский министр назвал такой подход провокационным и абсолютно неприемлемым в современном мире.

Настраивая Киев против Москвы, США смещают Украину с естественного пути развития, считает политолог Владимир Оленченко. Вашингтон использует своих «партнёров» как инструмент влияния на Россию, но при этом игнорирует интересы украинского населения.

«Соединённые Штаты могут зацепить своими идеями верхушку. Не хочется употреблять слово «купить». Однако как только иссякнет источник финансирования, Украина вернётся на свой естественный путь развития, которому она следовала многие годы», — предположил аналитик.

Рычаги давления

Глава МИД РФ Сергей Лавров Flickr © МИД России

Новый проект по работе с молодёжью — далеко не единственная программа США на Украине. В январе стало известно, что Вашингтон намерен выделить ещё более $22 млн на проект по повышению «устойчивости украинской демократии» с помощью «новаторских коммуникационных инициатив». Речь идёт о создании контента, который позволит привлечь граждан к обсуждению вопросов евроинтеграции и реформ. В частности, речь идёт о документальных фильмах, программах о путешествиях, реалити-шоу, сериалах.

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Помимо этого, Госдепартамент США планировал заниматься обучением украинских журналистов и борьбой за права человека.

В прошлом году занимавший пост спецпредставителя США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассчитывает «надолго остаться на Украине», чтобы поддержать «процветающее и демократическое» государство.

Финансирование активистов, НКО, проекты с гражданским обществом — одни из методов, с помощью которых Штаты в значительной степени контролируют политику Киева, заявил политолог Иван Мезюхо.

«У США уже есть рычаги давления на украинскую власть, но их не бывает мало, — добавил он. — Не исключено, что Вашингтон готовит замену политической элите Украины, если команда Зеленского окажется непослушной в отношениях с заокеанским партнёром».

Источник: Россия Сегодня