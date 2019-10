«Неприемлемые контакты»: почему курдский вопрос привёл к обострению отношений Анкары и Вашингтона

США введут санкции против Турции, если войска республики откроют огонь по курдским формированиям на северо-востоке Сирии, заявил Дональд Трамп. В ответ на это турецкий МИД раскритиковал Вашингтон за связи с курдскими Сирийскими демократическими силами, которых Анкара считает террористической организацией. Ранее турецкие власти, проведя переговоры с США, согласились остановить военную операцию против курдов в Сирии, но затем сделали несколько заявлений о готовности возобновить боевые действия. Однако после встречи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина ситуацию на сирийско-турецкой границе удалось стабилизировать. Москва и Анкара договорились о том, что российская военная полиция поможет обеспечить безопасность мирного население и отвод сил курдов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если турецкие военные откроют огонь по курдским формированиям на северо-востоке Сирии, то против Анкары будут введены жёсткие санкции. Об этом он написал в Twitter.

«Турция полностью осознаёт недопустимость огня по курдам, пока те покидают территорию, которая в дальнейшем будет известна как безопасная зона, направляясь в близлежащие районы. Излишне повторять, что нарушение (этого запрета. — RT) повлечёт крупномасштабные санкции. Всё идёт хорошо! Ситуация с ИГИЛ под контролем курдов, а Турция готова посодействовать», — заявил американский лидер.

Turkey fully understands not to fire on the Kurds as they leave what will be known as the Safe Zone for other fairly nearby areas. I don’t have to repeat that large scale Sanctions will be imposed for violations. Going well! ISIS secured by Kurds with Turkey ready as backup…..

