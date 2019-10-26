«Неприемлемые контакты»: почему курдский вопрос привёл к обострению отношений Анкары и Вашингтона

США введут санкции против Турции, если войска республики откроют огонь по курдским формированиям на северо-востоке Сирии, заявил Дональд Трамп. В ответ на это турецкий МИД раскритиковал Вашингтон за связи с курдскими Сирийскими демократическими силами, которых Анкара считает террористической организацией. Ранее турецкие власти, проведя переговоры с США, согласились остановить военную операцию против курдов в Сирии, но затем сделали несколько заявлений о готовности возобновить боевые действия. Однако после встречи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина ситуацию на сирийско-турецкой границе удалось стабилизировать. Москва и Анкара договорились о том, что российская военная полиция поможет обеспечить безопасность мирного население и отвод сил курдов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если турецкие военные откроют огонь по курдским формированиям на северо-востоке Сирии, то против Анкары будут введены жёсткие санкции. Об этом он написал в Twitter.

«Турция полностью осознаёт недопустимость огня по курдам, пока те покидают территорию, которая в дальнейшем будет известна как безопасная зона, направляясь в близлежащие районы. Излишне повторять, что нарушение (этого запрета. — RT) повлечёт крупномасштабные санкции. Всё идёт хорошо! Ситуация с ИГИЛ под контролем курдов, а Турция готова посодействовать», — заявил американский лидер.

Turkey fully understands not to fire on the Kurds as they leave what will be known as the Safe Zone for other fairly nearby areas. I don’t have to repeat that large scale Sanctions will be imposed for violations. Going well! ISIS secured by Kurds with Turkey ready as backup….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 октября 2019 г.

Он добавил, что американские войска находились на Ближнем Востоке дольше, чем требовалось, и теперь могут вернуться домой.

«Наши солдаты уходят из Сирии в другие страны, а затем они вернутся домой! Мы должны были там поприсутствовать 30 дней — так предполагалось 10 лет назад. Когда эти глупые эксперты, которые вот уже 20 лет ошибаются насчёт Ближнего Востока, спрашивают, что мы получим от сделки, я просто говорю: нефть, возвращаем наших солдат домой, ситуация с ИГИЛ* под контролем!» — подчеркнул Трамп.

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Заявление о возможных санкциях последовало всего через два дня после того, как Трамп снял 23 октября ранее введённые против Турции рестрикции. Он объяснил снятие ограничений тем фактом, что режим прекращения огня между турецкими и курдскими вооружёнными формированиями не нарушался в течение пяти дней с момента его начала.

Впрочем, президент США тогда отметил, что Вашингтон готов вновь ввести санкции, в том числе повысить тарифы на экспорт из Турции, если Анкара предпримут шаги, которые «не обрадуют» Соединённые Штаты.

«Мы оставляем за собой право снова ввести санкции, включая существенное повышение пошлин на сталь и все другие товары из Турции», — подчеркнул Трамп 23 октября.

В ответ Турция в очередной раз заявила протест по поводу контактов американских официальных лиц с представителями курдских вооружённых формирований.

МИД республики выразили возмущение тем фактом, что представители США контактировали с командующим курдскими отрядами Сирийских демократических сил (СДС) Маслюма Абди.

В свою очередь, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 24 октября заявил, что Минюст Турции готовит запрос американской стороне о выдаче Абди. Ранее сообщалось, что ряд сенаторов США призвали Госдепартамент предоставить Абди визу, чтобы он прибыл в Штаты для обсуждения ситуации в Сирии.

Курдский вопрос

Бронетехника турецкой армии на турецко-сирийской границе Reuters © Huseyin Aldemir

Причиной нового витка разногласий между США и Турцией стал вопрос о судьбе курдских вооружённых формирований на северо-востоке Сирии. В Вашингтоне их считают союзниками в ходе конфликта в САР, тогда как Анкара признала их террористическими организациями.

9 октября Турция начала на севере САР операцию «Источник мира», целью которой стали курдские вооружённые формирования, в том числе СДС. При этом 7 октября, после того, как Анкара сообщила о возможности проведения операции, Трамп заявил о начале вывода американских войск из Сирии, которые были расположены на подконтрольных курдам территориях.

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Вывод американских войск из этих районов дал противникам администрации Трампа из Демократической партии США, а также некоторым однопартийцам повод обвинить президента в «предательстве» союзников Вашингтона.

После того, как на Трампа обрушился шквал критики, он ввёл против Анкары санкции. Наряду с этим в прессе появилось его письмо Эрдогану, в котором он в довольно неформальных выражениях призывал главу республики не брать на себя ответственность за гибель тысяч людей. Кроме того, он предупредил о готовности США «разрушить турецкую экономику».

Власти Турции назвали письмо оскорбительным и продолжили военные действия. В Анкару отправились вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. По итогам переговоров 17 октября турецкая сторона согласилась приостановить операцию.

Впрочем, позднее появилась информация о том, что США, несмотря на заявления о выводе войск, могут отправить дополнительные подразделения на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений.

По мнению политолога Александра Асафова, к обострению отношений между Вашингтоном и Анкарой привел целый ряд проблем, а не только курдский вопрос.

«Ключевой проблемой остаётся не только курдский вопрос, но и то, что в США укрывается организатор попытки госпереворота в Турции — Фетхуллах Гюлен. Анкара уже давно требует его выдать. И этот вопрос никак не решается, хотя он является ключевым. США, в свою очередь, крайне недовольны тем, что Турция закупает российские комплексы С-400», — пояснил эксперт.

Турецкие военнослужащие © Khalil Ashawi/Reuters

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что Турции непонятна политика США в регионе: сначала они объявляют о выводе войск, но затем решают часть из них оставить.

«Турция не понимает, как американцы могут одновременно уходить и оставаться. Это создаёт проблемы в общении. В то же время США, очевидно, не хотят прекращать поддержку курдских формирований. Они пытаются продолжить контакты с ними, что для Турции неприемлемо», — отметил политолог.

Российское посредничество

Между тем 22 октября Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи, где провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным. Итогом более чем шестичасовых переговоров стало принятие ряда решений, направленных на урегулирование острой ситуации, которая сложилась на сирийско-турецкой границе.

На следующий день, 23 октября, в город Айн-аль-Араб на сирийско-турецкой границе прибыла первая колонна российской военной полиции. Согласно меморандуму, российские военные будут помогать в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также проводить патрулирование в назначенных районах.

Кроме того, российские специалисты помогут отвести подразделения курдских отрядов самообороны вместе с вооружениями на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин © Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Вместе с Турцией Россия стала гарантом безопасности на северо-востоке Сирии, отметил в беседе с RT Владимир Брутер.

«Без Турции эти договорённости не действовали бы. Турция фактически согласилась, что в рамках её зоны безопасности будут действовать совместные патрули, а всё остальное — на усмотрение России и Сирии. Поэтому без Турции всё это было бы невозможно. И российско-турецкие переговоры были достаточно сложные. Безусловно, это для России огромное внешнеполитическое достижение», — отметил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник: Россия Сегодня