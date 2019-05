Непростая победа Хачанова, две российские сенсации и вылет Касаткиной: итоги пятого дня «Ролан Гаррос»

2R qualifying: Fights back from a break down

3R qualifying: Fights back from a break down

1R main draw: Fights back from 4-0 down

2R main draw: Fights back from 3-0 down

Take a bow, Anna Blinkova…#RG19pic.twitter.com/OImcbPFIei

— Roland-Garros (@rolandgarros) 30 мая 2019 г.