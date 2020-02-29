Непряева оценила своё выступление в индивидуальной гонке на этапе КМ в Лахти

15:08

Российская лыжница Наталья Непряева, занявшая шестое место в индивидуальной гонке на 10 км в финском Лахти, считает своё отставание от победителя приемлемым.

© Plihal Libor/CTK globallookpress.com

«Пока что у меня очень тяжёлое состояние после болезни. Не скажу, что отставание в 31 секунду — это плохой результат на данный момент. Но хочется быть выше. Надеюсь, эта гонка была просто разминкой, а дальше будет лучше. На 95% я побегу завтра эстафету», — цитирует Непряеву Sport24.

Ранее сообщалось, что Йохауг одержала победу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Лахти.

Источник: Россия Сегодня