Несыгранная оборона, зависимое нападение и травмы: почему матч со «Спартаком» — проверка на прочность для «Краснодара»

К выездному матчу со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ «Краснодар» подходит с серьёзными кадровыми проблемами. В частности, пропустят игру два основных защитника команды Александр Мартынович и Урош Спаич. Из-за этого в центре обороны лишь во второй раз сыграет дуэт Егор Сорокин — Кайо Пантелеао. А в опорной зоне гостям будет ощутимо не хвататать футболистов-созидателей. RT разбирается, почему встреча в Москве станет испытанием на прочность для южан.

Провал в центре обороны и проблемы в опорной зоне

Игра «Краснодара» в текущем сезоне вызывает противоречивые эмоции. С одной стороны, команда идёт на третьем месте и не знает поражений на протяжении десяти туров РПЛ. С другой, в этих матчах подопечные Мурада Мусаева одержали лишь четыре победы и шесть раз разошлись с соперниками миром. В том числе были потеряны очки в домашних встречах с уступающими в классе «Оренбургом» и «Тамбовом».

Противоречивой получилась и первая официальная игра южан в 2020 году. «Краснодар» дома дважды поразил ворота «Уфы», но при этом 60 минут демонстрировал не самый зрелищный футбол. В первом тайме хозяева нанесли лишь один удар по воротам, да и тот вышел не слишком опасным. Соперники же имели куда больше моментов в контратаках, но не смогли их реализовать.

Ещё сложнее действующему бронзовому призёру чемпионата придётся в противостоянии с набравшим ход «Спартаком», тем более что кубанский клуб вновь столкнулся с настоящей эпидемией травм. Особую тревогу у поклонников команды вызывает центр обороны — в Москве точно не выйдут на поле оба твердых игрока основы — Александр Мартынович и Урош Спаич.

В первом после возобновления сезона матче с «Уфой» дуэт в защите составили Егор Сорокин и Кайо. Россиян проводил первый матч в составе «Краснодара», бразилец — второй на данной позиции за всю карьеру. Несмотря на то что южанам удалось не пропустить, Сорокин с Кайо были далеко небезгрешны. К тому же, им ожидаемо не хватало взаимопонимания.

И если Сорокин, по крайней мере, зарекомендовал себя как достаточно сильный футболист в «Рубине» и даже вызывался в сборную, то его новоиспечённый партнёр запомнился в основном удалением после выхода на замену в игре со «Спартаком». Причём до матча с «Уфой» Кайо действовал на позиции опорника. Как он будет смотреться в центре обороны под давлением поймавших кураж Александра Соболева с Эсекьелем Понсе — большой вопрос.

Дополнительной проблемой для команды в Москве может стать излишняя любовь Кристиана Рамиреса к подключениям в атаку. Техничный эквадорец любит и умеет ходить вперёд, но не всегда успевает вернуться обратно. А ждать помощи в обороне от Мануэла Фернандеша и Вандерсона не приходится тем более. Это означает, что Кайо с Сорокиным помимо выполнения прямых обязанностей придётся заниматься подстраховкой партнёра, что чревато образованием пустот в штрафной площади.

Серьёзные проблемы «Краснодар» испытывает и в опорной зоне. Матч с «Уфой» из-за травм пропустили Юрий Газинский с Тонни де Вильеной, а Виктор Классон до сих пор не восстановился от серьёзного повреждения колена. В результате компанию Виктору Ольссону и Даниилу Уткину вынужденно составил 20-летний дебютант Александр Черников. В перерыве он был заменён на Маркуса Берга.

Если де Вильена с Газинским не восстановятся к понедельнику, то «Краснодар» может проиграть матч в опорной зоне, особенно учитывая то, в какой блестящей форме в начале года находятся Алекс Крал и Роман Зобнин. К тому же у южан с потерей ключевых полузащитников фактически не осталось футболистов, которые способны доставить мяч вперёд. По сути, и Ольссон, и Уткин больше нацелены на разрушение. Таким образом, Мануэл Фернанандеш, Ари и Вандерсон на «Открытие-Арене» могут остаться на голодном пайке или опускаться ниже в поисках мяча, что снизит давление на оборону красно-белых.

Бакаев под вопросом и ошибки защитников

Вместе с тем положение дел в «Спартаке» тоже далеко не безоблачное. Во-первых, команда выйдет на поле спустя всего несколько дней после тяжелейшего 120-минутного матча с ЦСКА. Но, на первый взгляд, это не должно подкосить красно-белых. Всё же положительные эмоции от побед всегда придают сил. Да и Доменико Тедеско великолепно подготовил подопечных к возобновлению сезона. Это бросалось в глаза в дерби с «Динамо» и ЦСКА как в плане действий всей команды, так и игры отдельных исполнителей: Зобнина, Крала, Понсе, Зелимхана Бакаева.

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В то же время Бакаев может пропустить игру из-за сотрясения мозга, и отсутствие такого футболиста ударит по «Спартаку». С другой стороны, под рукой у тренерского штаба есть Гус Тиль, который здорово вышел на замену в кубковом противостоянии с армейцами и даже был близок к тому, чтобы огорчить Игоря Акинфеева в компенсированное время ко второму дополнительному тайму.

Наконец, красно-белые до сих пор неидеально действуют в обороне. Практически в каждом матче столичный коллектив допускает серьёзные ошибки в защите. И если «Динамо» ими не воспользовалось, то ЦСКА дважды наказал принципиального соперника и вполне мог забивать ещё. Однако в каждой игре оборона «Спартака» напоминать проходной двор не может, в конце концов, там собраны действительно высококлассные исполнители: Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Георгий Джикия.

Казалось бы, перед матчем в Москве всё говорит в пользу «Спартака». Однако для «Краснодара» эта игра станет хорошей проверкой. В столице южане должны будут доказать, что готовы сражаться за второе место. А команды такого уровня обязаны не только брать свои очки, когда игра идёт и все лидеры находятся в строю, но и преодолевать себя, когда ситуация складывается не слишком удачно.

И именно в таких встречах «Краснодар» может показать, что готов к участию в групповом этапе Лиги чемпионов, поскольку предыдущая попытка оказалась не слишком убедительной. И если южане, несмотря на многочисленные травмы и серьёзную кадровую революцию в начале сезона, впервые в истории возьмут серебро, то продемонстрируют, что способны бороться и за титул.

А для того чтобы оказаться на второй строчке, «Краснодару» необходимо обыгрывать «Спартак». Матч в Москве — отличный шанс и для Мусаева доказать, что он уже стал серьёзным самостоятельным тренером, а не просто протеже Сергея Галицкого.

Источник: Россия Сегодня