Нетаньяху ввёл в Израиле полный карантин

22:59

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в стране как минимум на неделю вводится полный карантин — жители должны оставаться дома, иначе они могут получить штраф.

«Сегодня я подписал несколько чрезвычайных указов. С этой ночи они вводятся в действие. Среди прочего вводится ограничение на передвижение. От вас, граждане Израиля, требуется оставаться дома. Это не просьба, не рекомендация, это указание, которое обязательно к исполнению. Я знаю, что это будет тяжело, но я ожидаю от вас сотрудничества. Речь идёт о спасении жизней», — приводит РИА Новости слова Нетаньяху.

Он отметил, что дома остаются все «кроме тех, чья работа разрешена в чрезвычайных ситуациях».

Гражданам можно выходить из дома кроме оговорённого ряда случаев, как то покупка еды и лекарств.

На данный момент у 573 израильтян диагностирован коронавирус COVID-19.

Ранее сообщалось, что тест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на коронавирусную инфекцию COVID-19 дал отрицательный результат.

Источник: Россия Сегодня