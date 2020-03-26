Нетаньяху не исключил полного закрытия Израиля

26 марта 2020     15
Нетаньяху не исключил полного закрытия Израиля

05:40

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не исключил полного закрытия Израиля из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Те меры, которое принимало наше правительство, соответствуют тому, что делалось во всём мире. Но их оказалось недостаточно. Число заболевших удваивается каждые три дня», — приводит его слова Jerusalem Post.

Нетаньяху заявил, что через две недели в Израиле могут появиться «тысячи пациентов» с COVID-19, многим из которых «будет угрожать смерть».

По словам премьера, если ситуация с болезнью в ближайшее время не улучшится, в Израиле введут режим полной изоляции. 

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусной инфекцией в Израиле за 24 часа рекордно увеличилось и достигло 1930.

Источник: Россия Сегодня

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