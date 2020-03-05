«Нет ни у кого в мире»: как новейшая радиолокационная станция усилит возможности российских роботов и БПЛА

Для нужд российской армии создаётся малогабаритная многофункциональная программная радиолокационная станция (РЛС), сообщил начальник военного инновационного технополиса «Эра» генерал-лейтенант Владимир Ивановский. По его словам, изделие будет устанавливаться на БПЛА и наземные робототехнические комплексы. Появление такой РЛС позволит заметно расширить разведывательные возможности автономных аппаратов ВС РФ, включая перспективные образцы. Как говорят эксперты, на сегодняшний день ни у одной страны мира нет малогабаритной радиолокационной станции. Её создание позволит российской армии достичь большого прогресса в совершенствовании возможностей БПЛА и наземных роботов.

Специалисты военного инновационного технополиса «Эра» начали научно-исследовательские работы по созданию малогабаритной многофункциональной программной радиолокационной станции (РЛС). Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал начальник технополиса генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

«Сейчас ведётся исследование по созданию многофункциональной программной РЛС, размещаемой на робототехнических комплексах военного назначения, выполняемое в интересах Главного командования ВКС», — сообщил Ивановский.

Как пояснил начальник «Эры», перспективная радиолокационная станция может использоваться для установки на отечественные беспилотники или «в качестве системы технического зрения» на наземные робототехнические комплексы.

Сложный, но перспективный проект

Как пояснили опрошенные RT эксперты, устройство, которое разрабатывают инженеры «Эры», принято называть малогабаритной многофункциональной бортовой радиолокационной станцией (ММБРЛС). Одним из пионеров в разработке этого изделия считается АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Москва, входит в АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)).

«Работы по созданию ММБРЛС ведут несколько отечественных предприятий. На сегодняшний день «Фазотрон-НИИР» совместно с МАИ (Московским авиационным институтом. — RT) создал опытную бортовую РЛС массой 45—50 кг. Это достаточно серьёзный результат. Однако малогабаритная радиолокационная станция в идеале должна весить 5—7 кг», — заявил в беседе с RT член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян.

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По словам эксперта, впереди у отечественных инженеров и специалистов «Эры» ещё очень много работы. Главная сложность заключается в миниатюризации радиоэлектронной начинки и разработке дорогостоящего качественного программного обеспечения (ПО).

«Сейчас ни у кого в мире нет малогабаритной радиолокационной станции, включая западные государства, которые раньше нашей страны начали развивать беспилотное направление и наземную робототехнику. Это чрезвычайно сложный, наукоёмкий и дорогостоящий, но, безусловно, крайне перспективный проект. Если России удастся вырваться вперёд, это станет значимым достижением нашей науки», — подчеркнул Багдасарян.

В материалах КРЭТ говорится, что ММБРЛС выполняет функции картографирования местности, селекции наземных (надводных) движущихся целей, оценки метеообстановки, информационного обеспечения полёта на малых и сверхмалых высотах.

Аппаратура и программное обеспечение такой радиолокационной станции позволяют формировать радиолокационные изображения объектов на подстилающей поверхности (часть земной поверхности, которая осуществляет тепло- и влагообмен с атмосферой и воздействует на неё. — RT). Данный процесс происходит в режиме реального времени и без вмешательства оператора.

Малогабаритная РЛС, разработанная специалистами «Фазотрон-НИИР» и МАИ © НЦ МАИ

Результаты лётных испытаний опытного образца малогабаритной РЛС на лёгком транспортном самолёте Ан-2, которые получил «Фазотрон-НИИР», свидетельствуют о том, что подобные изделия способны генерировать радиолокационные изображения высокого качества.

При этом в КРЭТ обратили внимание на сложности при создании ключевых составных элементов ММБРЛС. В частности, конструкторы испытывают трудности в изготовлении бортовой цифровой вычислительной машины на базе отечественных многоядерных микропроцессоров, малогабаритных широкополосных цифровых приёмников, компактных волноводно-щелевых антенных решёток, программно управляемых твердотельных усилителей мощности, надёжного ПО и пр.

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«На создание новой ММБРЛС, пригодной для установки на БПЛА, и доработку существующих достаточно тяжёлых опытных образцов потребуется как минимум несколько ближайших лет и десятки миллионов долларов инвестиций. Однако если такое изделие появится, то оно сможет нивелировать негативное влияние погодного фактора, который сейчас препятствует мониторингу подстилающей поверхности», — отметил Багдасарян.

Как пояснил аналитик, в настоящее время на отечественных и зарубежных БПЛА лёгкого класса установлена в основном оптическая аппаратура, которая не способна «видеть за облаками». Однако ММБРЛС решает эту проблему. По словам Багдасаряна, радиолокационные станции менее точные, чем оптические устройства, но с учётом особенностей эксплуатации беспилотников они признаны более эффективными.

«Массогабаритные характеристики нынешних бортовых радиолокационных станций не позволяют устанавливать их на небольшие тактические БПЛА. В результате потенциал лёгких беспилотников остаётся нереализованным. Дальность перспективной ММБРЛС должна составить 5—8 км. Этого вполне достаточно для выполнения задач по мониторингу подстилающей поверхности», — добавил Багдасарян.

Эксперт напомнил, что на сегодняшний день российские предприятия разработали несколько типов беспилотников лёгкого класса: семейство комплексов ближней разведки «Элерон», многофункциональный аппарат «Орлан-10», ударные БПЛА «Корсар» и «Катран».

«Под знаменем роботизации»

В беседе с RT военный эксперт по бронетехнике Алексей Хлопотов обратил внимание на важность внедрения ММБРЛС в современные и перспективные отечественные робототехнические устройства. По его мнению, малогабаритная радиолокационная станция позволит автономным аппаратам ВС РФ самостоятельно ориентироваться на местности, вести разведку и даже участвовать в боевых действиях.

«Сейчас наземные аппараты, которые принято называть роботами, представляют собой фактически дистанционно управляемые машины. Управление ими достаточно легко перехватить, или попросту подавить радиосигнал. На повестке дня — интеграция элементов искусственного интеллекта, которые позволят роботу действовать на местности автономно от оператора. Частью этой большой наукоёмкой работы является создание ММБРЛС», — пояснил Хлопотов.

Эксперт напомнил, что в России уже существует линейка относительно небольших гусеничных и колёсных робототехнических комплексов («Нерехта», «Уран-9», транспортная платформа «Марс»). Малогабаритная радиолокационная станция позволит им выполнять широкий спектр задач на театре военных действий вне зависимости от погодных условий и рельефа.

«На сухопутных автономных аппаратах, как и на БПЛА, устанавливается, как правило, оптико-электронное оборудование, но у него есть существенные недостатки. Например, оптика не различает скрытые позиции противника, «не видит» того, что скрыто в зданиях или за естественными препятствиями, не способна «разглядеть» что-то сквозь туман. Кроме того, оптика может быть выведена из строя механическими повреждениями», — рассуждает Хлопотов.

В связи с этим, как сообщил эксперт, российские и зарубежные инженеры пришли к выводу, что на одной робототехнической платформе необходимо размещать как оптические приборы, так и РЛС. Подобная комбинация технической аппаратуры повысит эффективность безэкипажных машин.

«Последние 7—8 лет для Вооружённых сил РФ прошли под знаменем активной роботизации. Этот процесс стал магистральным для отечественной оборонки и военного ведомства. Конечно, много проблем ещё не решено, но создание компактной РЛС значительно повысит разведывательные и боевые возможности российских робототехнических комплексов», — резюмировал Хлопотов.

Источник: Россия Сегодня