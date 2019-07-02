«Нет централизованной стратегии»: как разведение сил в Станице Луганской может повлиять на ситуацию в Донбассе

Владимир Зеленский считает, что разведение сил ВСУ и ополчения самопровозглашённой ЛНР в Станице Луганской можно рассматривать как первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения. По словам президента Украины, «хрупкая надежда» на это появилась. В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал это событие «важным шагом» для Украины. Однако эксперты считают, что говорить о явном прогрессе в процессе мирного урегулирования на юго-востоке Украины говорить пока преждевременно. По словам политологов, любой незначительный успех в этом направлении киевские власти используют прежде всего для собственного пиара накануне выборов.

Разведение сил враждующих сторон в Донбассе в районе Станицы Луганской стало первым шагом на пути к прекращению вооружённых столкновений, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом политик заявил в видеообращении, размещённом на его странице в Facebook.

«Это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокированию минского процесса… И помните, я не хочу и не буду никогда вам врать, что-то обещать. Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны — эта надежда появилась», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский добавил, что «никакой измены нет, победы, к сожалению, тоже нет», но разведение сил можно расценивать как «первый небольшой успех».

Гораздо больший оптимизм проявил глава германского МИД Хайко Маас, комментируя разведение сил близ Станицы Луганской. По словам министра, это событие — «важный шаг для восточной Украины».

«Это проблеск надежды на поиски мира. Сейчас решающее значение имеет полное осуществление разделения как основы для дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта», — заявил Маас.

«Восстановить паритет»

Напомним, договорённости о создании в Донбассе зон безопасности вокруг населённых пунктов контактная группа в Минске достигла ещё осенью 2016 года. В частности, такие зоны планировалось организовать в районе города Золотое и райцентра Станица Луганская на территории ЛНР и села Петровское в ДНР. В отличие от линии разграничения, из зоны безопасности должны отводиться не только тяжёлые вооружения, но другие армейские силы. Ранее сторонам удалось развести военных в районе Золотого и Петровского, однако выполнение договорённостей в районе Станицы Луганской до последнего времени регулярно срывалось.

Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта “Станица Луганская”.

РИА Новости

26 июня ВСУ и вооружённые силы Луганской народной республики начали отводить свои позиции возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Станице Луганской. На следующий день Владислав Дейнего, уполномоченный представитель непризнанной республики на переговорах в Минске, сообщил, что Народная милиция ЛНР завершила отвод сил и средств из района зоны безопасности. Кроме того, Дейнего призвал Украину «восстановить паритет на двух других участках в районе села Петровское и Золотого». Как заявляют в Донецке и Луганске, ВСУ нарушают условия функционирования зон безопасности в этих районах.

Наблюдательная миссия ОБСЕ официально подтвердила, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганская прошло в плановом режиме.

Решение Киева отвести военных от Станицы Луганской приветствовали в ДНР, назвав его «первым за долгие три года позитивным шагом в сторону выполнения договорённостей в части безопасности». Об этом говорится в заявлении главы МИД самопровозглашённой республики Натальи Никаноровой. Она также выступила в поддержку «дальнейших действий по синхронизации этого прогресса с подвижками на политическом треке».

«Призываем украинскую сторону начать параллельно работать по всем направлениям реализации Минских соглашений и, в частности, безотлагательно приступить к согласованию введения в силу закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера», — заявила Никанорова.

Напомним, ранее Франк-Вальтер Штайнмайер, находясь в должности главы МИД ФРГ, предложил провести местные выборы в Донбассе и ввести на Украине закон об особом порядке местного самоуправления для региона.

Как отмечают эксперты, ДНР и ЛНР демонстрируют куда большее стремление в миру, чем Киев. Накануне республики в аэропорту Минска передали Украине четверых пленных, которые отправились домой в сопровождении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Однако это событие не вызвало позитивной реакции у Владимира Зеленского: комментируя возвращение украинских граждан, президент намекнул на то, что Виктор Медведчук рассчитывает использовать этот обмен для повышения своего предвыборного рейтинга.

«На сегодняшний день Медведчук освободил четверых человек, а Зеленский пока только разговаривает. Если же глава Украины договорится об обмене пленными, то это можно будет только приветствовать», — отметил в интервью RT директор Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Ситуация в Донбассе

При этом эксперты не торопятся говорить о реальных подвижках в вопросе мирного урегулирования в Донбассе. Разведение сил в Станице Луганской — единичный эпизод на фоне общей напряжённости. Так, 29 июня в пресс-службе Народной милиции ЛНР рассказали, что переодетые в гражданскую одежду украинские военнослужащие минировали территории у линии соприкосновения в Донбассе.

«Одновременно с разведением сил у Станицы Луганской командование 25-й бригады ВСУ активно минирует территории в районе населённого пункта Счастье», — заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, добавив, что эта информация отражена в отчёте наблюдательной миссии ОБСЕ.

Последствия обстрела Донецка, 2019 год.

Reuters

© Alexander Ermochenko

Ещё хуже ситуация обстоит в ДНР, где линия соприкосновения с украинскими позициями проходит вблизи Донецка, а обстрелы ВСУ продолжаются практически беспрерывно.

Так, 30 июня в результате обстрела украинских силовиков был убит один военнослужащий самопровозглашённой республики и ещё один получил ранения.

22 июня во время обстрела ВСУ была ранена 13-летняя жительница Горловки. Об этом сообщил в своём Telegram-канале и.о. главы города. Ранее украинские военные нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка, снаряды, в частности, повредили здание детской городской клинической больницы.

В середине июня представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий открыто заявил о продвижении украинских военных в направлении Донецка. В эфире радиостанции «Армия FM» он сообщил, что разведка ВСУ продвинулась в сторону Донецка, в результате дистанция между позициями сократилась до 100 м. По словам Ильницкого, это стало «маленькой победой» для военнослужащих Украины.

«Они понимают, что не стоят на месте, а по чуть-чуть возвращают наши земли», — подчеркнул он.

В Донецке, впрочем, опровергли эту информацию: как заявил тогда заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР Эдуард Басурин, ВСУ не удалось взять новые территории под свой контроль, хотя обстрелы действительно участились.

Как пояснил Владимир Жарихин, хотя заявление украинских военных о приближении к Донецку было опровергнуто, ВСУ на самом деле стремятся продвинуться в «серой зоне» в этом районе.

«Складывается впечатление, что у ВСУ нет централизованной стратегии, потому что их действия в отношении ДНР заметно отличаются от тактики на линии соприкосновения с ЛНР», — отметил эксперт в интервью RT.

«Шанс на разрядку»

Владимир Зеленский много говорит о необходимости мирного урегулирования конфликта на Донбассе, но пока не готов к реальным шагам, которые могли бы действительно изменить ситуацию, полагают эксперты. Как и администрация Петра Порошенко, команда Зеленского не намерена вести прямой диалог с Донецком и Луганском.

При этом окружение нового украинского президента всё же способно говорить о некоторых уступках. Так, накануне глава администрации Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык останется единственным государственным.

Андрей Богдан

globallookpress.com

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По сути, реализация такой идеи означала бы для региона возвращение к практике, существовавшей на Украине до так называемого «евромайдана». По действовавшему тогда закону, язык национального меньшинства мог получать статус регионального в тех областях, где численность его носителей превышала 10%.

Однако, как считает Владимир Жарихин, высказывание Андрея Богдана, скорее всего, — просто риторический приём.

«Из этого заявления следует, что даже если в Донбассе будут свободно говорить на русском языке, другим русскоговорящим регионам это будет запрещено», — пояснил Жарихин.

Похожей точки зрения придерживается директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«С одной стороны, это тоже часть предвыборной риторики, а с другой — попытка реально посмотреть на положение вещей. Такой подход может стать продуктивным, но будет ли он реализован, пока сложно сказать», — считает эксперт.

Бортник напомнил, что в Минских соглашениях закреплён пункт о языковом самоопределении региона — и это не самый болезненный пункт для Киева по сравнению с вопросом амнистии и расширения прав местного самоуправления.

«Говоря о разведении сил в Станице Луганской, хотелось бы верить, что это событие стало прологом к устойчивому миру. Но, к сожалению, этого мало для запуска полноценного политического процесса урегулирования», — пояснил Бортник.

Владимир Зеленский во время поездки на позиции ВСУ в Донбассе

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

Эксперт также напомнил, что на Украине идет предвыборная кампания, и тема мира в Донбассе в этих условиях — одна из ключевых. Любой успех Зеленский и его команда попытаются обернуть в свою пользу в контексте избирательной кампании, считает собеседник RT.