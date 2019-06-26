«Неуёмное желание отправить его за решётку»: в чём обвиняют экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Суд в Армении арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Его обвиняют в посягательстве на конституционный строй и получении взятки. Ранее Кочаряна несколько раз арестовывали и освобождали по делам, связанным с теми же самыми обвинениями. Как считают эксперты, уголовные дела против экс-президента имеют отчётливую политическую подоплёку. При этом процесс против Кочаряна может создать серьёзные проблемы для армянской государственности, полагают аналитики.

Апелляционный суд Армении принял решение взять под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна. В тот же день политик прибыл в уголовно-исполнительное учреждение (аналог российского следственного изолятора. — RT) «Ереван-Кентрон». У ворот сторонники Кочаряна встретили его аплодисментами и приветственными криками, передаёт NEWS.am.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать решение суда Кочарян сказал: «Думаю, вы сами видите: нет ни закона, ни законности». На вопрос, есть ли ему ещё что сказать, Кочарян ответил: «О, мне столько всего нужно сказать!» На этом он прервал общение с журналистами и отправился в здание следственного учреждения.

Уроженец Степанакерта Роберт Кочарян в 1994—1997 годах возглавлял непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Два президентских срока — с 1998 по 2008 год — он руководил Арменией. По версии следствия, именно в этот период он совершил инкриминируемые ему преступления: получил взятку в особо крупных размерах и посягал на конституционный строй республики, отдав приказ разогнать 1 марта 2008 года оппозиционный митинг. Кочарян отрицает все обвинения и утверждает, что его преследуют по политическим мотивам.

В июле 2018 года решением Ереванского суда он был арестован на два месяца. Однако через месяц Кочаряна освободили на основании конституционной нормы о неприкосновенности бывших президентов. Прокуратура обжаловала это решение, и в декабре Кочарян был вновь арестован. В мае этого года защита экс-президента через Конституционный суд добилась его освобождения под залог. Кроме того, за Кочаряна поручились бывший президент Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и действующий глава непризнанной республики Бако Саакян.

25 июня Апелляционный суд отменил решение суда общей юрисдикции Еревана об освобождении Кочаряна под залог, сочтя его незаконным, а постановление об аресте — действительным. Сам экс-президент и его адвокаты отказались присутствовать на заседании.

Накануне решения суда, 24 июня, Кочарян дал телеинтервью «Пятому каналу», в котором обвинил действующего главу государства Никола Пашиняна во вмешательстве во внутренние дела Нагорного Карабаха. По его мнению, для действующих властей Армении непризнанная республика — бремя, а не ценность. Кочарян обвинил власти в том, что они вынашивают мысль о том, как бы избавиться от этого бремени, сообщает Спутник-Армения.

«Давление на армянское правосудие»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT выразил мнение, что экс-президента Армении преследуют по политическим мотивам.

«Власти Армении и её руководитель рассматривают суд над Кочаряном, его арест и задержание как дело принципиальное для себя, оказывают давление на армянское правосудие. С упрямством, достойным лучшего применения, они ставят с ног на голову всю армянскую судебную систему ради того, чтобы добиться осуждения второго президента Армении и первого президента Нагорно-Карабахской республики Роберта Кочаряна», — считает Константин Затулин.

Аналогичной точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков.

«Арестовывают Кочаряна по одному и тому же делу, которое называется дело 1 марта 2008 года о подавлении беспорядков в Ереване, в ходе которых погибли несколько человек. Тогда одним из лидеров протестов был нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. Для нынешних властей Армении осуждение Кочаряна за подавление тех беспорядков — это, можно сказать, личное дело», — отметил Новиков в беседе с RT.

Он напомнил, что Пашинян вскоре после событий 1 марта был арестован и провёл несколько лет в тюрьме.

«Потом его помиловали, и он благополучно стал депутатом. Но всё же он пострадал, причём, по его мнению и мнению его сторонников, несправедливо и незаконно», — отмечает эксперт.

Напомним, что весной 2018 года Пашинян возглавил протесты против премьер-министра Сержа Саргсяна и добился смены власти.

Вместе с тем эксперты сомневаются, что суд признает Кочаряна виновным. Новиков обращает внимание на то, что осуждение экс-президента создаст сложную юридическую проблему, которую придётся учитывать Пашиняну.

«Кочаряна обвиняют в том, что он практически уничтожил конституционный строй. Но если следовать логике обвинения, то все последующие десять лет власть и её действия были незаконны. Получается, был нелегальным референдум о конституционных поправках, в результате которых Армения превратилась в парламентскую республику и Пашинян занимает сейчас пост премьер-министра, а его партия — ведущее место в парламенте страны. Если Кочарян будет осуждён за это, то, как мне кажется, власти Армении подложат под себя юридическую мину», — полагает Новиков.

При этом эксперт подчеркнул, что следствие всё ещё продолжается, поэтому какой будет окончательная формулировка обвинительного заключения, пока не ясно.

Последствия ареста

Эксперты не считают, что в краткосрочной перспективе арест экс-президента приведёт к дестабилизации обстановки в Армении. По мнению Новикова, масштабных акций протеста в связи с делом бывшего главы государства, скорее всего, ожидать не стоит.

Роберт Кочарян на митинге

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Как полагает директор Армянского филиала института стран СНГ Александр Маркаров, Кочарян начал делать политические заявления из-за преследований со стороны Пашиняна, а также потому, что, с его точки зрения, действующее руководство страны проводит неправильный курс.

При этом, по мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе возможное возвращение Кочаряна в большую политику может создать Пашиняну проблемы.

Константин Затулин уверен, что вернуться к политической деятельности экс-президента заставило именно судебное преследование.

«Роберт Кочарян, по крайней мере, до «бархатной революции» самоустранился из политического процесса и фактически на протяжении всего правления Сержа Саргсяна никак себя не проявлял, был занят личными делами. Можно сказать, что неуёмное желание нынешней власти отправить его за решётку спровоцировало возвращение экс-президента на политическую сцену», — подытожил Константин Затулин.