Нефть марки Brent обновила минимум с февраля 2016 года

01:35

RT

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 33,4% — до $33,94 за баррель, тем самым обновив минимум с февраля 2016 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

globallookpress.com

Отмечается, что в последний раз цена нефти за баррель опускалась ниже $34 в феврале 2016 года.

Вместе с тем стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась на 27,1% — до $32,48 за баррель.

Ранее сообщалось, что акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали на фоне ситуации вокруг сделки ОПЕК+, стороны которой не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении соглашения на нынешних условиях.

Источник: Россия Сегодня