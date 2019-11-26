«Не должен нести в массы своё мнение»: почему болельщики призвали отстранить Ягудина от работы на телевидении

Болельщики призвали отстранить от комментаторской деятельности олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина. Соответствующая петиция на имя генерального директора Первого канала Константина Эрнста появилась после поста, в котором экс-фигурист выражает радость по поводу непопадания в финал Гран-при американца Джейсона Брауна. По мнению её авторов, Ягудин ведёт себя непрофессионально, позволяя себе подобные высказывания не только в Интернете, но и в прямом эфире. В защиту комментатора выступили тренер Татьяна Тарасова и хореограф Илья Авербух.

Успешные выступления россиян на Гран-при по фигурному катанию отошли на второй план после конфликта, в центре которого оказался олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. В Интернете появилась петиция на имя генерального директора Первого канала Константина Эрнста с требованием отстранить экс-спортсмена от комментаторской деятельности.

«Зрители неоднократно отмечали некорректные, бестактные и хамские высказывания в отношении американца Джейсона Брауна, российского спортсмена Михаила Коляды или латвийского фигуриста Дениса Васильева. Мы считаем, что Алексей не должен иметь такую возможность нести в массы своё мнение, настраивая неопытного зрителя против сильных и достойных спортсменов», — говорится в тексте петиции.

В качестве примера некорректного поведения Ягудина в эфире приводится его комментарий на этапе Гран-при в Лас-Вегасе, в котором он заявил, что Браун «только задирает ноги». Кроме того, к обращению прикреплён скриншот поста бывшего фигуриста в Instagram, где он благодарит россиянина Сергея Воронова за то, что тот не пустил американца в финал турнира.

Автор петиции подчеркнул, что Ягудин является публичной личностью, неоднозначные высказывания которой могут спровоцировать конфликтные ситуации в сообществе, объединяющем болельщиков, спортсменов и СМИ.

«Как поклонники не спортсменов, но спорта и его ценностей, мы верим и надеемся, что на посту комментатора будет находиться человек, сочетающий профессионализм с мудростью и уважением ко всем фигуристам без исключений», — заключил он.

На данный момент письмо набрало более 1200 подписей. Недовольные действиями экс-спортсмена пользователи социальных сетей оставляют негативные комментарии и под его постами в Instagram. Интересно, что помимо русскоязычных поклонников фигурного катания к Ягудину со схожей позицией обратилось и большое количество иностранцев. В то же время некоторые придерживаются иной точки зрения.

«Ягудин — отличный спортсмен и классный комментатор, имеет право на личное мнение и оценки. Кто не дорос, пусть растёт», — написала одна из болельщиц.

На сторону Ягудина встали и его коллеги. Известный тренер Татьяна Тарасова, в паре с которой экс-фигурист комментировал несколько этапов Гран-при, отметила его профессионализм.

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«Есть болельщики, которые нас любят и не любят. У всех разное мнение. И меня костерили чёрт знает как. Ягудин — профессиональный человек, он совершенно объективно говорит то, что считает нужным и правильным. Алексей — олимпийский чемпион и многократный чемпион мира. Поклонникам говорю большое спасибо, что смотрят и любят нас, но на работу они пока не назначают, слава богу», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Недоумение по поводу произошедшего выразил и чемпион мира 2002 года хореограф Илья Авербух. Он предположил, что таким образом некоторые фанаты пытаются привлечь к себе внимание.

«Абсолютная чушь, Алексей — прекрасный комментатор. У них сложился отличный тандем с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Это сотрясание воздуха не имеет под собой никакого основания и раздувается определёнными людьми», — цитирует хореографа «Чемпионат».

На данный момент руководство Первого канала никак не отреагировало на просьбу зрителей. Что касается самого Ягудина, то он также не делал официальных заявлений по этому поводу, лишь отвечая на некоторые комментарии под своими постами. Кроме того, он рассказал о росте числа подписчиков, который совпал с публикацией высказывания о Брауне.

«Суббота, хороший был день. Все ненавидят, но подписываются. Спасибо!» — написал экс-фигурист.

Стоит отметить, что основная «претензия» Ягудина к американцу — отсутствие в его номерах четверных прыжков. Ещё в прошлом сезоне, комментируя мужской турнир в рамках чемпионата мира, эксперт возмутился высокими оценками, которые Браун получил за короткую программу. Позже он несколько раз отмечал, что спортсмен, в арсенале которого присутствует лишь аксель в три с половиной оборота, не должен рассчитывать на те же баллы, что и соперники с более сложными программами. Схожая критика досталась и Васильеву.

Источник: Россия Сегодня