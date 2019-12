«Не допустить переизбрания»: к чему может привести публикация доклада конгресса США по импичменту Трампа

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США одобрил доклад об импичменте Дональда Трампа. Теперь этот документ будет направлен в юридический комитет, где на его основании подготовят статьи импичмента. Демократы обвиняют Трампа в злоупотреблении полномочиями и давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью получить компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена. В Белом доме назвали доказательства демократов несостоятельными. Эксперты считают, что импичмент будет остановлен сторонниками Трампа в сенате, а демократы своими действиями просто хотят поддержать негативный фон вокруг президента, чтобы не допустить его переизбрания в 2020 году.

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США поддержал опубликованный ранее доклад об импичменте президента Дональда Трампа. Это означает, что процедура импичмента переходит в новую фазу: теперь доклад с доказательной базой будет передан на рассмотрение комитета по юриспруденции.

Напомним, демократы обвиняют Дональда Трампа в том, что он во время разговора с главой Украины Владимиром Зеленским якобы «злоупотреблял своими должностными полномочиями для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности». Злоупотребление, по версии противников Трампа, заключалось в том, что глава Белого дома просил Зеленского содействовать расследованию в отношении возможного противника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В докладе утверждается, что Трамп якобы заморозил передачу Украине военной помощи в размере $391 млн, а также откладывал визит Зеленского в Белый дом.

«Схема, по которой действовал президент Трамп, ударила по внешнеполитическому курсу США в отношении Украины и подорвала нашу национальную безопасность ради двух политически мотивированных расследований, которые помогли бы ему в борьбе за переизбрание», — говорится в докладе, текст которого был опубликован на сайте комитета конгресса США по разведке.

К такому выводу конгрессмены пришли на основании показаний чиновников Госдепа США: бывшего поверенного в делах США на Украине Джеймса Тейлора, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, бывшего советника президента США по отношениям с Россией Фионой Хилл, бывшего посла США на Украине Мари Йованович, посла США в ЕС Гордона Сондленда и экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

В докладе комитета палаты представителей по разведке отмечается, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент США «принуждал президента Украины проконсультироваться со своим личным адвокатом Руди Джулиани», который активно лоббировал начало расследования в отношении деятельности Джо Байдена и его сына Хантера на Украине.

Джо Байден и Пётр Порошенко © Gleb Garanich/Reuters

В апреле 2019 года американское политическое издание The Hill опубликовало расследование, согласно которому сын бывшего вице-президента США Хантер Байден в 2014 году вошёл в совет директоров Burisma — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.

По данным The Hill, Генпрокуратура Украины якобы подозревала Хантера Байдена в получении взяток от руководства Burismа. Виктор Шокин, занимавший на тот момент пост главы украинского ведомства, планировал вызвать Хантера Байдена на допрос по факту злоупотреблений в Burisma, но был отстранён от должности Петром Порошенко в марте 2016 года.

В январе 2018 года Байден сам подтвердил свою роль в отставке Шокина — выступая на собрании Совета по международным отношениям, он заявил, что поставил ультиматум президенту Украины Петру Порошенко и премьеру Арсению Яценюку, пригрозив им отменой кредитных гарантий на $1 млрд, если генпрокурор Шокин не будет смещён с должности. Байден мотивировал это тем, что Шокин якобы не содействовал проведению на Украине антикоррупционных реформ.

Джулиани, будучи ближайшим соратником Дональда Трампа, не раз заявлял в эфире американских телеканалов, что Джо Байден использовал своё политическое влияние, чтобы обогатить свою семью.

По мнению председателя комитета палаты представителей по разведке конгрессмена-демократа Адама Шиффа, собранные в ходе публичных слушаний показания убедительно доказывают вину Трампа в злоупотреблении должностными полномочиями.

Владимир Зеленский © Jonathan Ernst/Reuters

«В рамках расследования по вопросу импичмента получены убедительнейшие и неоспоримые доказательства того, что президент Трамп злоупотреблял своими должностными полномочиями, чтобы запросить иностранное вмешательство в наши выборы ради его личной, политической выгоды», — написал Шифф в своём Twitter, комментируя публикацию доклада и голосование.

