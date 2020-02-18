«Не затронет транзитных пассажиров»: Россия временно остановит въезд граждан Китая

Россия приостановит пропуск граждан Китая через государственную границу. Эта мера касается жителей КНР, которые едут в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, а также частных, учебных и туристических. На фоне этих событий стало известно, что у эвакуированных из Ухани в Тюмень россиян и граждан СНГ не зафиксирован коронавирус COVID-2019. Как уточнили в областном Роспотребнадзоре, соответствующие результаты получены по итогам анализов, направленных в две лаборатории. Ожидается, что уже 19 февраля помещённых на карантин людей отпустят домой.

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу. О соответствующем решении сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Распоряжение касается граждан КНР, въезжающих на территорию России «в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», говорится в сообщении.

Наряду с этим приостанавливается приём документов, оформление и выдача приглашений на въезд для граждан Китая, которые намерены прибыть в Россию для работы. Аналогичные меры распространяются на разрешения на привлечение и использование иностранных работников и разрешения на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории РФ.

Кроме того, с 19 февраля временно останавливается приём документов, оформление и выдача приглашений на въезд жителей Китая в Россию в частных и учебных целях.

Отмечается, что эти ограничения не затронут транзитных пассажиров.

Состояние эвакуированных из Китая россиян

Незадолго до этого стало известно, что у находящихся на карантине в Тюмени людей не выявлен коронавирус COVID-2019, заявили в областном управлении Роспотребнадзора. Речь идёт о россиянах и гражданах СНГ, эвакуированных из Китая в начале февраля.

«Тюменское НИИ предоставило результаты анализов, все отрицательные», — приводит РИА Новости слова начальника управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо.

Вскоре после этого стало известно, что медики получили результаты из второго центра, который также взял образцы на анализ.

«Пришли последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию из новосибирского научного центра «Вектор». Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы», — рассказала глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

Накануне сообщалось, что в случае отрицательного результата исследований санитарный врач подпишет постановление об окончании карантина. По оценкам Куликовой, это может произойти уже в среду, 19 февраля.

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Глава департамента уточнила, при выписке из карантинного центра люди получат назад верхнюю одежду, которую обработали горячим паром и сложили в подписанные пакеты.

Напомним, что 5 февраля самолёты ВКС России успешно провели эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса COVID-2019. В посольстве России в Китае уточнили, что в Тюменскую область направили 144 человека. Среди них 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились к российским дипломатам.

О вспышке нового типа коронавируса власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала распространение нового заболевания ситуацией международного значения и присвоила вирусу обозначение COVID-2019.

Согласно последним данным, на территории материкового Китая зафиксировано уже более 72,4 тыс. заражённых, скончались свыше 1,8 тыс. человек. По информации ВОЗ, за пределами Китая отмечено почти 800 случаев заболевания COVID-2019, в трёх случаях заражённые скончались.

На территории России были обнаружены два случая заражения. Оба заболевших впоследствии выздоровели.

Между тем в ВОЗ заявили, что не располагают данными о передаче COVID-2019 от человека к человеку. Исключение — ситуация на закрытом на карантин лайнере Diamond Princess.

AFP © CHARLY TRIBALLEAU

«Мы пока не видели устойчивой местной передачи, за исключением особых условий, как на круизном судне Diamond Princess», — приводит РИА Новости заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Лайнер Diamond Princess с 5 февраля находится на карантине в японском порту Иокогама. Из почти 3,7 тыс. пассажиров на борту у как минимум 540 зафиксирован коронавирус.

Двое из инфицированных на лайнере Diamond Princess — россияне. Посольство РФ 18 февраля сообщило о втором случае заражения среди находящихся на судне граждан РФ. По информации дипломатов, вирус нашли у супруга россиянки, у которой предполагали наличие COVID-2019 по состоянию на 17 февраля.

«Он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга с учётом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава», — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Facebook. Отмечается, что жена инфицированного мужчины, по имеющейся информации, не заражена.

Ранее вирус обнаружили у гражданки России. В посольстве пояснили, что женщина не обращалась с просьбой об эвакуации.

Добавим, что один из пассажиров Diamond Princess ранее рассказал RT об обстановке на судне. По словам врача-стоматолога из Омска Сергея Попова, люди пока остаются в каютах, у них есть возможность выйти на палубу на часовую прогулку.

Как рассказал россиянин, персонал лайнера пытается разнообразить досуг находящихся на карантине и оказывает моральную поддержку гостям, ощущающим психологический дискомфорт. Ожидается, что карантин на судне перестанет действовать утром 19 февраля.

В российском Минздраве заявили, что гражданам РФ, у которых заподозрили заражение коронавирусом на судне Diamond Princess, оказывается помощь. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что речь не идёт о тяжёлых больных. По его словам, вопрос об эвакуации российских граждан пока не стоит, их должны поместить в больницу.

Источник: Россия Сегодня