«Не можем конкурировать в таких условиях»: как проблемы с лыжами привели к провалу российских биатлонистов в Анси

Российские биатлонисты неудачно выступили на этапе Кубка мира в Анси. Им не удалось завоевать ни одной медали, а мужчины демонстрировали крайне низкую скорость. Например, Матвей Елисеев в гонке преследования проиграл ходом лидеру более шести минут. Спортсмены и тренеры обвинили в произошедшем сервисменов, которые не сумели правильно подготовить лыжи. А президент СБР Владимир Драчёв заявил о наличии технических проблем.

Шестиминутное отставание Елисеева и серьёзный разговор с сервисменами

Этап Кубка мира в Анси получился крайне неудачным для российских биатлонистов. После завоевания четырёх медалей в Хохфильцене болельщики ждали успехов и во Франции, но отечественная команда не сумела их порадовать. Мало того, россияне шокировали гигантским отставанием на лыжне от лидеров.

Впрочем, этап был очень тяжёлым для сервисменов, ведь стояла плюсовая температура, а снег таял буквально на глазах. Организаторы активно посыпали его селитрой, однако это почти не помогало. К тому же 20 и 22 декабря шёл дождь. Удивительно, что гонки вообще не отменили.

В таких условиях подготовка лыж россиян оставляла желать лучшего, в отличие от соперников. Особенно это касается мужчин. Уже в спринте Александр Логинов при чистой стрельбе проиграл победителю почти минуту и честно признавался, что не понимает, с чем связано такое отставание.

В контактных гонках ситуация только ухудшилась. Например, в пасьюте Матвей Елисеев умудрился проиграть ногами Йоханнесу Бё 2 минуты и 16,8 секунды. Евгений Гараничев с Эдуардом Латыповым упустили около двух минут, Дмитрий Малышко с Никитой Поршневым — 1 минуту и 44 секунды. Лишь Александр Логинов пытался не отставать от лидеров, но в итоге уступил ногами норвежцу 1:26,6 и по скорости показал лишь третий результат.

После гонки биатлонисты не скрывали, что причиной таких результатов стала работа лыж. По информации СМИ, вечером между командой и сервисменами состоялся серьёзный разговор, а Елисеев с Логиновым даже не хотели выступать в масс-старте.

«Будем это обсуждать. Сегодня тот момент, когда нужно откровенно поговорить об этом. Если они завтра не побегут, надеюсь, руководство и болельщики нас поймут», — приводит «Чемпионат» слова старшего тренера мужской сборной Сергея Белозёрова.

В результате на старт лидеры команды вышли, но резкого улучшения ситуации не произошло, а тяжелее всего пришлось Елисееву, который при чистой стрельбе проиграл Бё ногами 6 минут и 21,5 секунды и занял последнее, 30-е место. Даже отставание Логинова составило почти две минуты — 1:47,5. Елисеев же в своём невероятном провале прямо обвинил лыжи.

«На первом круге стало понятно, что я ошибся с выбором лыж. Мы ошиблись вместе с сервис-бригадой, поскольку у нас не было структуры на такую погоду. Не знаю, как у других в команде, но Саша Логинов от меня уезжал на спуске, Поршнев тоже обгонял. Я делал всё, что мог, но это не помогало, поэтому просто получал удовольствие от гонки. В январе всё будет хорошо, главное, чтобы лыжи ехали», — сказал биатлонист в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».

Усталость Куклиной и тихий ход скоростной Мироновой

Подтвердил наличие проблемы и Белозёров, который отметил, что лыжи у россиян практически не скользили. Он также напомнил, что в отечественной сборной лыжи готовят всего четыре человека, тогда как в норвежской — 11.

«У меня есть видеоинформация, снятая на длинном спуске, где останавливаются лыжи. У ведущих спортсменов они катят на 25—30 метров дальше. На сегодняшний день норвежцы и французы хорошо подготовили лыжи, даже немцы были примерно на одном с нами уровне. Из минусов — проблемы в техническом оснащении. Логинов не понимал, почему после спринта без промахов проиграл так много. Он же большой профессионал и примерно понимает, на что способен при такой стрельбе. А тут настолько огромный проигрыш, он в недоумении. Мы уже назвали проблемы с подготовкой лыж, но не хочется на них сваливать», — признался тренер.

Не легче приходилось и девушкам. Так, Лариса Куклина прямо заявила, что ей было очень тяжело по ходу всех трёх гонок. Не осталось следа и от фирменной скорости Светланы Мироновой.

Прыть конкурентов и проблемы с погодой

Впрочем, лыжи обвиняли далеко не все. Например, Дмитрий Малышко объяснил, что на результаты россиян могла повлиять акклиматизация в горах. По его словам, в Хохфильцене «накрыть» команду она просто не успела, а в Анси состояние спортсменов резко ухудшилось. С другой стороны, тот же Логинов подчёркивал, что в Анси чувствовал себя отлично и рассчитывал на большее.

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При этом биатлонисты из других стран таких проблем с лыжами не испытывали. Особенно это касается норвежцев и французов. Плохая трасса не помешала демонстрировать фирменную скорость Тириль Экхофф и Йоханнесу Бё, которые выиграли пять гонок из шести. Тириль после спринта вовсе благодарила норвежских сервисменов за отличную работу и целовала свои лыжи под прицелом телекамер.

«Это не я, а мой сервисер сегодня выиграл гонку. Я просто бежала быстро, потому что у меня были отличные лыжи», — отмечала Экхофф.

Итоги этой истории подвёл президент Союза биатлонистов России. Он признался, что на данном этапе у команды есть технические проблемы с подготовкой лыж в такую погоду, а также ощущается нехватка кадров.

«У нас 12 сервисменов, мы разбиваем их по командам. Будем усиливать. Тут вопрос даже не в том, сколько человек, всё зависит от качества работы. Бывает, что и четверо отрабатывают намного лучше. Основная проблема, когда сыро, — вода, мокрый снег, и мы не можем найти возможности конкурировать с иностранными командами в технической составляющей. Наши сервисмены работают отлично, но не хватает возможностей. Ждём, когда будет мороз: в этих условиях у нас хорошо работают лыжи. В дождь, в плюсовую температуру всегда возникали ситуации, когда не могли подобрать варианты смазки… Вся Европа часто бегает по тёплой погоде, а мы в основном при минусовой температуре», — сказал Драчёв.

Источник: Россия Сегодня