«Не слишком толстей»: Фергюсон вызвал Нурмагомедова на поединок в декабре

Тони Фергюсон предложил Хабибу Нурмагомедову провести поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе и раскритиковал его стиль ведения боя, а также подшутил над любовью россиянина к нездоровой пище. Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявлял, что следующим соперником Нурмагомедова, скорее всего, станет именно Фергюсон. Бой между атлетами пытались организовать четырежды, однако каждый раз битва по разным причинам срывалась.

7 сентября Хабиб Нурмагомедов провёл свою вторую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе. На турнире в Абу-Даби российский спортсмен взял верх над Дастином Порье и сделал ещё один шаг на пути к статусу величайшего представителя данного дивизиона в истории Абсолютного бойцовского чемпионата. Ранее ни один атлет не смог отстоять это звание более трёх раз. Таким образом, ещё один успешный поединок позволит Орлу сравняться с такими известными спортсменами, как Би Джей Пенн, Фрэнки Эдгар и Бенсон Хендерсон.

Судя по всему, от повторения рекорда Нурмагомедова отделяет победа над Тони Фергюсоном. Как заявил президент UFC Дана Уайт, именно американец станет следующим претендентом на титул в лёгком весе и померится силами с россиянином. Правда, для этого ему надо согласиться на условия Хабиба и принять бой тогда, когда этого захочет чемпион.

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Стоит напомнить, что спортсменов связывает длительная история противостояния. Нурмагомедов и Фергюсон четыре раза могли встретиться в октагоне, но битва всё время срывалась. Дважды это произошло по вине Хабиба и столько же раз — из-за Тони. Последний раз это случилось в апреле 2018 года, когда атлеты должны были биться за вакантный титул UFC в лёгком весе. За неделю до шоу американец получил травму колена, а россиянин воспользовался своим шансом и сокрушил вышедшего на замену Эла Яквинту.

Если схватка всё же состоится, то болельщиков ждёт напряжённое сражение, которое будет гораздо более жарким, чем дуэль с Порье. Отчасти это объясняется весьма колкими высказываниями Фергюсона. Американец приучил всех, что не лезет за словом в карман, а в последнее время и вовсе использует любую возможность, чтобы задеть своего визави.

Тони неоднократно шутил над любовью Хабиба к тирамису, а на днях в эфире ESPN вновь жёстко высказался о своём противнике.

«Каким был Хабиб в бою с Дастином? Ленивым, однообразным. Когда кто-то прижимает соперника к клетке и ничего особо активного не предпринимает, он ведёт себя, как зануда. Мы в джиу-джитсу называем таких «мокрым одеялом». Он просто засядет там и давит. Когда я дрался с Дэнни Кастильо, тот действовал так же. Интересно посмотреть, как Хабиб бьётся, но для меня это просто тоска», — заявил Фергюсон.

Бывший временный чемпион UFC похвалил Порье за старание, но при этом отметил, что борьбе нельзя научиться за один день. По словам Тони, в этом аспекте он гораздо искуснее Дастина, поэтому сможет взять верх над Нурмагомедовым.

Примечательно, что Тони решил сработать на опережение и сам вызвал Хабиба на поединок. При этом американец в очередной раз пошутил над чемпионом, упрекнув того в любви к нездоровой пище. Так, после победы на UFC 242 Нурмагомедов заявил о желании съесть бургер с двойным сыром.

«Если б это зависело от меня, мы бы встретились в декабре. Я предлагаю это прямо сейчас. Мы уже сказали об этом. Мы позволим Хабибу есть свои бургеры с сыром и прочую дрянь. Наслаждайся, олух, не слишком толстей», — заключил Фергюсон.

Одной из самых обсуждаемых тем турнира в Абу-Даби стало появление в углу Нурмагомедова его отца Абдулманапа. Из-за проблем с визой тот был вынужден пропустить поединки сына в США, но в ОАЭ смог не только секундировать его, но и принять участие в заключительном этапе подготовки к сражению.

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На пресс-конференциях Хабибу неоднократно приходилось отвечать на вопросы о своём отце. При этом вклад Абдулманапа в успех отметил и руководитель российского промоушена Fight Nights Камил Гаджиев.

«Абдулманап Нурмагомедов — главный герой прошедшего в Абу-Даби турнира UFC 242. Именно на него надел свой пояс после боя Хабиб Нурмагомедов, отдав отцу дань уважения за тот долгий и сложный путь, что он прошёл в ММА», — написал Гаджиев на своей странице в Instagram.

Успех российских бойцов отметили не только в России, но и за рубежом. Выступление Нурмагомедова и К° не осталось без внимания наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, организовавшего встречу с чемпионом и некоторыми представителями его команды. На аудиенцию к шейху также попали его отец Абдулманап и партнёр по команде Ислам Махачев.

«Очень рад знакомству с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Спасибо за приглашение и за гостеприимство!» — написал Нурмагомедов в социальной сети.

Источник: Россия Сегодня