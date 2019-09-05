«Не соответствуют действительности»: Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Сообщения СМИ о гибели российских военных в Сирии не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны. Как подчеркнули в ведомстве, в регионе, о взрыве в котором сообщали СМИ, российских наблюдательных постов нет.

Сообщения о гибели российских военнослужащих в Сирии не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Информация, распространённая одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности. Обращаем внимание, что автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее газета «Ведомости», сославшись на «военно-дипломатический источник» сообщила, что в районе сирийской зоны деэскалации в Идлибе якобы погибли трое российских военных. Издание утверждало, что группа из восьми человек двигалась в «опорный пункт», однако в 30 метрах от него сработали две мины, в результате чего три офицера погибли и два получили тяжёлые ранения.

Однако в Минобороны подчеркнули, что никаких «российских опорных пунктов» в этом регионе нет.

«Никаких «российских наблюдательных постов» в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует», — подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, на данный момент Идлиб остаётся последним оплотом боевиков в Сирии. Как отметил президент России Владимир Путин, 90% зоны деэскалации контролируется террористами.

«И мы наблюдаем постоянные вылазки оттуда, более того, что особенно опасно, мы наблюдаем переброску из этого региона боевиков в другие регионы мира, и это чрезвычайно опасная вещь. Были и неоднократно предпринимались попытки атак нашей военно-воздушной базы на Хмеймиме как раз из Идлибской зоны, поэтому мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз», — сказал Путин во время переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Так, хронологически последняя попытка атака боевиков на российских военнослужащих в Хмеймиме была осуществлена 3 сентября. В Минобороны сообщили, что в вечер этого дня два ударных беспилотника террористов приблизились к авиабазе и были сбиты силами российских сил ПВО.

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы два ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате этой атаки никто не пострадал, материального ущерба также нанесено не было.

Режим прекращения огня

Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 на авиабазе «Хмеймим» РИА Новости © Рамиль Ситдиков

В районе зоны деэскалации Дамаск неоднократно предпринимал усилия для установления режима прекращения огня. Так, в одностороннем порядке правительственные войска Сирии перестали вести боевые действия 2 августа. Однако уже 5 числа из-за непрекращающегося нарушения перемирия со стороны боевиков Дамаск был вынужден возобновить боевые действия. Позже, уже с 31 августа, сирийская армия вновь прекратила огонь, уже по инициативе российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«В целях стабилизации обстановки российским Центром по примирению враждующих сторон достигнута договорённость о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 6:00 часов 31 августа 2019 г. ведения огня в зоне деэскалации «Идлиб», — говорится в сообщении ЦПВС.

Отмечалось, что это должно позволить мирным гражданам беспрепятственно покинуть контролируемую боевиками территорию.

«Поставили под угрозу»

Однако в тот же день, 31 августа, США нанесли авиаудар по Идлибу. По словам представителей Вашингтона, атака была осуществлена по «пункту управления группировки «Аль-Каида»* в Сирии». Тем не менее удар привёл к многочисленным жертвам и разрушениям в нескольких населённых пунктах, сообщили в ЦПВС. В ведомстве также отметили тот факт, что США также не уведомили о намерении нанести удар ни Россию, ни Анкару, что нарушает достигнутые между сторонами договорённости

«Своими действиями Соединённые Штаты поставили под угрозу сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его», — говорится в заявлении ведомства.

Действия американских военных привели к тому, что боевики, находящиеся в Идлибе, открыли огонь, однако сирийские военные продолжают придерживаться режима прекращения боевых действий, чтобы ускорить мирное урегулирование в регионе.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

Источник: Россия Сегодня